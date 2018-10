Comment Twitter propage (ou freine) les théories du complot

Ce que vous croyez sur le cerveau humain est probablement faux

Les neuromythes, de fausses croyances concernant les capacités de notre cerveau, sont souvent basés sur des résultats scientifiques mal interprétés ou trop vieux.

Céline Dubourg et Flora Reverchon-Assadi et Maryvonne Ardourel et Olivier Richard et Severine Morisset Lopez et Stéphane Mortaud et Vanessa Larrigaldie — 9 octobre 2018 — Temps de lecture : 5 min