Temps de lecture: 2 min

Le sujet politique brûlant: l'impossible remplacement de Gérard Collomb au ministère de l’Intérieur. L'ancien conseiller de François Hollande a rappelé qu’à son époque «on devait remanier dans l’urgence [...] on agissait en 24-48 heures parce qu’il ne faut pas donner une impression de vacance au sommet de l’État». C’est d'ailleurs à la faveur d’un de ces remaniements, qu’Emmanuel Macron était devenu ministre.



Désormais lancé dans sa propre carrière politique, Gaspard Gantzer a la mairie de Paris en ligne de mire. D'où la question de Slate: «Les transports, un sujet crucial à Paris… Envisagez-vous leur gratuité comme Anne Hidalgo?». Pour Gantzer, ce n'est pas la priorité, il vaut mieux s'essayer à faire fonctionner fonctionner bus et métros et les rendre «plus propres et plus écolos». Plus original, il a évoqué son ambition de détruire le périphérique.