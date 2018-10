Le vent tourne enfin pour l’éolien offshore

Temps de lecture: 4 min

Le 6 septembre dernier était inaugurée au large de la côte nord-est de l’Angleterre la ferme éolienne la plus puissante au monde. Située en mer d’Irlande, Walney Extension –c’est son nom– compte pas moins de 87 turbines pour une puissance totale de 659 mégawatts et permet d’alimenter en électricité 600.000 foyers britanniques.

Une parfaite illustration du leadership du Royaume-Uni sur l’éolien offshore en Europe, un mode de production d’énergie renouvelable qui cumule les avantages sur son équivalent terrestre: il génère nettement moins de pollution visuelle et, surtout, il peut profiter de gisements de vents qui, en mer, sont plus réguliers et surtout plus puissants. Cette inauguration est aussi et malheureusement l’occasion de constater le retard français pris dans ce domaine. Un retard qui n’a pourtant rien d’une fatalité. Loin s’en faut.

La première éolienne flottante française

Deux semaines à peine après la mise en route de Walney Extension, l’éolienne offshore Floatgen, d’une puissance de deux mégawatts, installée au large du Croisic en Loire-Atlantique était raccordée au réseau, permettant d’assurer les besoins électriques de 5.000 habitants. Certes deux mégawatts, c’est encore peu, mais c’est déjà révolutionnaire. Car Floatgen est l’une des huit éoliennes dites «flottantes» au monde (les autres sont installées au Japon, en Norvège, au Portugal et en Ecosse).

Son mât de soixante mètres, qui soutient ses trois pales de quarante mètres n’est pas directement relié au fond sous-marin, il repose sur un socle carré en béton de trente-six mètres de côté sur dix mètres d’épaisseur dans lequel l’eau s’engouffre, formant une piscine, ce qui contribue à stabiliser la structure. Ce flotteur est relié au fond sous-marin à l’aide d’un système d’ancres et de six câbles en nylon et l’ensemble est censé résister à des vagues de seize mètres de haut.

Mais en quoi au juste les éoliennes flottantes sont-elles révolutionnaires? Jusque-là, les éoliennes offshores étaient posées sur le fond marin, exactement à la manière des éoliennes terrestres. Le choix de leur zone d’implantation était dicté davantage par la topographie sous-marine que par l’exposition optimale aux vents. Au-delà de quarante mètres de profondeur, l’installation d’une éolienne posée perd de sa rentabilité. L’exemple de zone facilement exploitable s’illustre avec la mer du Nord, peu profonde, où se concentre la majorité de la production offshore européenne (environ 4.000 éoliennes). Pas franchement le profil des 11 millions de kilomètres carrés de l’espace maritime français (le deuxième plus vaste au monde derrière celle des États-Unis). Et encore moins de sa façade méditerranéenne où les profondeurs rendaient jusque-là l’offshore posé inexploitable.

Parcs pilotes

Avec l’offshore flottant, les éoliennes promettent d’être plus performantes car installées dans les zones offrant les meilleurs gisements de vents, et ce, quelle que soit leur profondeur. La modularité de leur installation permet de diminuer les nuisances visuelles en restant loin de côtes. Elle permet également de ménager les zones de trafic maritime dense et les zones de pêches et de gêner au minimum les oiseaux marins et les autres espèces durant leurs migrations saisonnières. Surtout, l’offshore flottant s’avère plus facile à fabriquer et à entretenir.

Construit à Saint-Nazaire, son port d’entretien, en partenariat avec Centrale Nantes et le CNRS, Floatgen, dont l’expérimentation va durer deux ans, n’a mis que douze heures pour être remorquée jusqu’à son site d’installation à vingt-deux kilomètres des côtes et par trente-six mètres de profondeur. Quatre parcs pilotes d’éoliennes offshore flottantes sont actuellement en développement dans l’Hexagone. Un en Bretagne, au large de l’île de Groix dans le Morbihan, les trois autres en Méditerranée –espace encore inexploité de l’éolien offshore: au large du phare de Faraman dans les Bouches-du-Rhône, à Gruissan et au large de Leucate-Le Barcarès dans l’Aude.

«Nos régions sont prêtes. Ne manquons pas ce rendez-vous»

Après avoir raté les premiers wagons du train de l’éolien offshore, cette fois-ci la France ne compte pas rester sur le quai. C’est en tout cas le souhait des régions. Le 8 octobre, quatre d’entre elles, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Occitanie, Bretagne et Pays de la Loire, ont adressé un courrier conjoint au premier ministre. Alors que la feuille de route énergétique des années à venir, la fameuse politique pluriannuelle de l’énergie (PPE), doit être communiquée par le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, d’ici à la fin du mois, les quatre présidents de région (aux étiquettes politiques diverses) mettent la pression sur le gouvernement. Ils attendent du PPE «la visibilité nécessaire pour le développement d’une filière compétitives, créatrices d’emplois et d’activités économiques» en matière d’éolien flottant.

Ils rappellent qu’«aux côtés de l’ensemble des acteurs industriels, environnementaux et des professionnels de la mer», ils ont identifié « des macrozones qui seront versées aux futurs débats publics, pour préciser les périmètres des sites des futures fermes commerciales d’éoliennes offshore en Méditerranée et en Atlantique». Surtout, ils exhortent l’État à «prévoir une PPE ambitieuse, à la hauteur des engagements qui ont été pris pour la protection du climat et l’enjeu industriel des énergies marines. Cela doit passer par le lancement d’appels d’éolien offshore flottant concomitants et équilibrés sur nos façades, Atlantique et Méditerranée».

Et les présidents de région de conclure: «Nos régions sont prêtes. Ne manquons pas ce rendez-vous». Une telle promotion des énergies renouvelables de la part des représentants des territoires, une situation aussi rare que méritoire.