Quitoque: des produits frais à cuisiner à la maison

Le «fait maison» cartonne en cuisine. 54% des Français confectionnent leurs soupes de légumes, 38% cultivent des herbes aromatiques et 35% font leurs confitures et compotes eux-mêmes, selon l’enquête Pratiques alimentaires d’aujourd’hui et de demain: à la recherche du mieux manger et du mieux acheter, réalisée par Harris Interactive et publiée début 2017.

De plus, «les Français ont été impactés par les crises alimentaires et 84% sont soucieux de leur alimentation: 44% déclarent avoir changé totalement leurs habitudes alimentaires sans revenir aux précédentes». Autre chiffre intéressant de l’étude, pour 63% des Français, respecter un équilibre alimentaire est important et c’est même primordial pour 21% d’entre eux.

L’attrait pour le home made

L’attrait pour le «bien manger» se développe rapidement: intérêt pour la provenance des aliments et l’agriculture biologique, plus grande attention à l’équilibre alimentaire, mais aussi remplacement des produits transformés industriels par de la cuisine «home made»…

Une autre étude publiée en 2017, réalisée par Ipsos pour le magazine Régal en partenariat avec Kenwood, décrypte Le goût des Français. Selon ces données, 43% des personnes interrogées cuisinent au quotidien et 88% au moins une fois par semaine. Elles cuisinent pour avoir une alimentation saine (55%), mais aussi pour se faire plaisir (60%).

Manger sain et équilibré

Dans ce contexte, de nouveaux services se développent pour satisfaire tous ces besoins et cette aspiration au «bien manger» (applications, circuits courts innovants, sites de recettes faciles, ateliers de cuisine, etc.). À l’image de Quitoque.

En 2014, les 3 fondateurs de Quitoque font le constat suivant: les Français veulent manger sain et équilibré, mais n’apprécient pas forcément de passer des heures à faire les courses. Forts de ce constat, ils se lancent dans l’aventure Quitoque.fr pour simplifier le quotidien des Français en leur proposant des paniers recettes avec des produits frais et de saison.

Des paniers garnis avec recettes

Comment ça marche? Vous choisissez le nombre de personnes à régaler, le nombre de repas et la liste des petits plats qui vous font envie. Vous recevez ensuite des fiches recettes, validées par une diététicienne-nutritionniste, et les ingrédients qui correspondent : fruits et légumes frais, produits céréaliers, protéines animales ou végétales…

Les produits sont de préférence d’origine française et majoritairement issus de l’agriculture biologique pour l’épicerie et la crèmerie. Le tout est livré gratuitement, partout en France, chez vous ou sur votre lieu de travail. Il ne vous reste plus qu’à cuisiner 30 minutes environ et à vous régaler ensuite !

Envie de tester le laksa aux crevettes (une soupe malaisienne au curry), la poêlée de gnocchi aux pleurotes et à la crème d’Isigny ou la salade de courge butternut, tomme du jura et noix grillées de la chef Céline et son équipe? Pour tester, 30 € sont offerts sur votre premier panier Quitoque, avec le code SLATE30 (dès 57€ d'achat et réservé aux nouveaux clients).