New York introduit un genre neutre sur ses certificats de naissance

Les personnes nées dans la ville de New York peuvent désormais faire figurer un X dans la catégorie «genre» de leur certificat de naissance. Le maire, Bill de Blasio, a inscrit ce principe dans la loi, faisant ainsi de New York le cinquième lieu aux États-Unis qui reconnait officiellement les personnes qui ne veulent pas s’identifier au genre féminin ou masculin. La Californie, l’Oregon, l’État de Washington et celui du New Jersey le permettaient déjà.

De Blasio a expliqué que cette loi était destinée à permettre aux New-Yorkais et New-Yorkaises de dire au gouvernement qui ils et elles étaient, et pas le contraire. Le M pour Male ou le F pour Female pourra être remplacé par un X contre un «affidavit», une déclaration sous serment. Aucun avis médical n’est requis.

Pour Tanya Asapansa-Johnson Walker, une militante transgenre qui était présente à la cérémonie de signature, «ce changement peut paraître petit mais il est monumental». Cette loi était demandée par plusieurs groupes d’activistes dont l’Intersex & Genderqueer Recognition Project (project pour la reconnaissance intersexe et non-binaire). Toby Adams, son directeur exécutif, avait applaudi la proposition de loi lors de son dépot en juin. Il avait déclaré que l’impossibilité pour certaines personnes d’avoir un état civil correspondant à leur identité était un «manque de respect envers leur humanité».

Pas reconnu au niveau fédéral

En 2014, New York avait déjà passé une loi qui facilitait le changement d’état civil pour les personnes transgenre en supprimant les obligations de chirurgie et de modification de nom.

Toutefois, la nouveauté sur les certificats de naissance est restreinte à la ville de New York, et il reste à voir si des problèmes se présenteront dans les États qui ne reconnaissent pas le X. Par ailleurs, pour changer le genre sur son passeport (qui relève du niveau fédéral), un médecin doit obligatoirement attester que la personne en question suit bien un traitement clinique. Et seuls les genres homme et femme sont reconnus. En septembre toutefois, un tribunal de Denver a jugé que le département d’État (équivalent des Affaires étrangères) n’avait pas le droit de refuser un passeport au genre neutre à une personne intersexe.