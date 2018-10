Un syndrome prémenstruel violent? C'est peut-être à cause d'une infection sexuellement transmissible

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Evolution, Medicine, and Public Health, Trends in Ecology and Evolution , Université d'Oxford

Les femmes atteintes de maladies sexuellement transmissibles non diagnostiquées ont davantage de risque de connaître un syndrome prémenstruel (SPM) violent. Telle est la conclusion d'une étude menée par des chercheurs de l'université d'Oxford grâce à des données collectées via l'application CLUE.

34.511 utilisatrices de l'application ont été recrutées par les scientifiques dirigés par Alexandra Alvergne, chercheuse en anthropologie biologique et notamment spécialiste des intersections entre reproduction et santé. Ces participantes devaient dire si elles avaient été diagnostiquées d'une infection sexuellement transmissible (IST) et, le cas échéant, si elles avaient été traitées. Des données ensuite combinées à d'autres portant sur leur cycle menstruel, leurs saignements, leurs douleurs, leur état psychologique et leur usage d'une contraception hormonale. Ce qui allait permettre à l'équipe d'Alvergne de se focaliser sur 865 femmes durant minimum deux cycles complets.

«Il vaut mieux considérer la santé féminine comme cyclique»

Il ressort de cette analyse que la présence d'une IST (chlamydia, herpès, HPV) multiplie en moyenne par deux les risques d'un SPM handicapant, avec maux de tête, crampes et idées noires. Chez les femmes ayant vu leur IST traitée, les scientifiques notent une diminution significative des symptômes psychologiques du SPM (sautes d'humeur, émotions exacerbées, tristesse inexplicable, etc.), sans que cela ait d'incidence notable sur le versant physique du SPM. En outre, Alvergne et al. n'établissent aucun lien entre IST et SPM chez les utilisatrices de contraception hormonale.

Un travail qui rappelle l'importance de la santé sexuelle féminine. Du fait de l'anatomie féminine, les maladies sexuellement transmissibles sont en tendance plus graves pour les femmes. Si la chlamydia, par exemple, est asymptomatique dans près de 70% des cas, elle peut avoir de très graves conséquences sur la fertilité et les femmes ont trois fois plus de risque que les hommes de contracter cette maladie.

À LIRE AUSSI Le papillomavirus, tabou qui porte en lui des angoisses de maladie et de mort

D'autres recherches d'Alexandra Alvergne montrent que le risque de contracter une infection ou la gravité de maladies inflammatoires chroniques varient selon le moment du cycle menstruel. Ce qui laisse entendre que le cycle menstruel est en lien direct avec le système immunitaire, et ce afin de maximiser les chances qu'une fécondation s'ouvre sur une grossesse viable.

«Ne pas comprendre ou même admettre que le SPM n'est pas qu'un problème d'hormones féminines déchaînées, mais plutôt le sous-produit d'une immunité cyclique», avertit Alvergne «rend plus difficile l'identification des maladies et peut même retarder le diagnostic d'infections très délétères pour la fertilité féminine».

«Toute la fonction du cycle menstruel est de générer des patterns immunitaires cycliques», précise la chercheuse, «alors il vaut mieux considérer la santé féminine comme cyclique. Pour comprendre réellement la santé féminine, il faut comprendre la santé reproductive. Les deux sont indissociables».