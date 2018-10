La construction massive de toilettes en Inde fait décoller le marché

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Bloomberg

Pour le 150ème anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi, Narendra Modi, le Premier ministre indien, a vu les choses en grand: d'ici octobre 2019, 111 millions de latrines devraient avoir été construites à travers le territoire.

Cette ambition prend place dans le cadre du projet «Clean India» (ou mission «Swachh Bharat Abhiyan»), lancé en 2014 pour améliorer la santé, la sécurité et les conditions de vie de la population.

Un marché florissant

Financé à hauteur de 20 milliards de dollars (soit 17,34 milliards d'euros), le projet est aussi une aubaine colossale pour les entreprises du bâtiment et des produits ménagers: depuis le lancement, les ventes de matériaux de construction en béton ont augmenté de 81%, et celles de salles de bain et de produits sanitaires de 48%, rapporte Euromonitor International. Les grands gagnants sont Tata Group, l'un des plus grands groupes industriels du pays, et Reckitt Benckiser Group Plc., un fabricant de produits d'entretiens britannique.

Aujourd'hui, près de 80 millions de toilettes domestiques ont été construites, et le gouvernement a lancé de vastes campagnes publicitaires afin de promouvoir sa couverture d'assainissement universel. Selon Bloomberg, le marché des produits et services sanitaires devrait doubler d'ici 2021, pour atteindre les 62 milliards de dollars (soit environ 53,8 milliards d'euros).

«C’est la campagne de changement de comportement la plus importante et la plus réussie au monde», a déclaré Val Curtis, directeur de la section environnementale et sanitaire de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, qui a contribué au projet.

Un problème de santé publique

Jusqu'à présent, l'Inde comptait pour près de la moitié du 1,1 milliard de personnes dans le monde contraintes de faire leurs besoins en plein air. Cette situation constitue une catastrophe sanitaire mondiale. La défécation à l'air libre contamine l'eau potable et les aliments, et contribue à propager les maladies, notamment diarrhéiques: à la seule échelle de l'Inde, c'est chaque année 117.000 enfants qui meurent de la diarrhée, et ce problème de santé publique coûte au pays 6,4% de son produit intérieur brut.

À LIRE AUSSI Un petit coin: les enjeux de la défécation en plein air et de l'assainissement

«L’assainissement est un besoin fondamental qui est refusé à la majorité de la population indienne», remarque Rajeev Kher, le directeur de SaraPlast, une entreprise spécialisée dans les toilettes, et notamment les toilettes portables à louer. En collaboration avec la mairie de Pune, une ville de l'ouest indien, l'entreprise a reconverti de vieux bus en toilettes mobiles destinées aux femmes, afin de leur fournir des espaces sécurisés.

En 2017 était sorti le film comique Toilet: Ek Prem Katha (Toilette: Une histoire d'amour), clin d'oeil et soutien au projet lancé par le gouvernement. Quelques temps après, la star de Bollywood, Akshay Kumar, était nommé ambassadeur de la campagne par la marque de nettoyant WC Harpic (rattachée au groupe Reckitt Benckiser): l'entreprise, qui domine le marché indien, a vu ses ventes augmenter de 11%, pour atteindre les 105,7 millions de dollars l'année dernière.