La démission de Collomb n'est-elle qu'une simple péripétie?

Emmanuel Macron traverse la tempête, mais nie qu'il s'agit là d’une crise et évoque au mieux «une péripétie». Pourtant, avec la démission de son premier soutien Gérard Collomb, la machine macronienne se dérègle.

Sa confiance en lui était sa force, l'est-elle encore?

«Emmanuel Macron est souvent conseillé par Nicolas Sarkozy, indique Jean-Marie Colombani. Dans son livre, Nicolas Sarkozy explique qu'au fond, il ne se sentait prêt à exercer pleinement la présidence de la République que quasiment à la fin de son mandat. Il faudrait qu'Emmanuel Macron accepte l'idée qu'être président, ça s'apprend. Et qu'il ne sait pas tout, qu'il ne contrôle pas tout. Il a des choses à apprendre.»

Laetitia Krupa, journaliste spécialiste de communication politique, Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, et Frédéric Dabi, politologue et directeur général adjoint de l’Ifop, débattent dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24, en partenariat avec Slate.