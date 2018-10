Pour Boris Vallaud, Emmanuel Macron «a un problème d'autorité»

Temps de lecture: 2 min

Invité sur le plateau de Gilles Bornstein jeudi 3 octobre, Boris Vallaud a vertement critiqué le gouvernement. Interrogé sur la démission de Gérard Collomb, le député PS s’est dit «consterné, car la manière dont les choses se font montrent que c’est la chienlit au sommet de l’État. On a un président de la République qui manifestement a un problème d’autorité». Il a aussi souligné que Gérard Collomb était le troisième ministre à démissionner après Nicolas Hulot et François Bayrou (qui n’est resté que trente-cinq jours en poste et a démissionné après une affaire d’emplois fictifs présumés).

Boris Vallaud a blâmé l’«inélégance» de l’ex-ministre de l'Intérieur qui «part de manière peu responsable, très discourtoise, d’un ministère régalien, alors que c’est une période difficile pour la France qui est toujours soumise à une menace terroriste importante (…) pour des convenances personnelles».

La question de Slate (à 4'15), qui est partenaire de l’Instant politique, était aujourd’hui: «Vous étiez à l’Assemblée nationale hier, avez-vous applaudi Manuel Valls?». Le député PS a expliqué qu’il s'était manifesté «lorsqu'on a évoqué les attentats», mais qu'il n’avait pas pris part à la standing ovation de certains députés. Il a toutefois estimé que les panneaux «Bon débarras» brandis par La France Insoumise étaient inutiles, même si les socialistes ont «beaucoup de reproches à faire à Manuel Valls».