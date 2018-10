Les scandales ne ralentissent ni Kanye West, ni son business

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vox

Il y a quelques années, qui semblent bien lointaines aujourd’hui, le nom de Kanye West pouvait être synonyme de lutte pour les personnes opprimées. En 2005, lors d’un événement qui rassemblait plusieurs célébrités afin d’appeler aux dons pour les victimes de l’ouragan Katrina, le rappeur de Chicago avait choisi de ne pas lire son prompteur. Avec des sanglots dans la voix, il avait préféré dénoncer la répression envers les familles noires accusées de pillage alors qu’elles cherchaient à se nourrir. Aux côtés d’un Mike Myers médusé, il avait conclu son discours, en direct à la télévision, par un vibrant «George Bush doesn’t care about black people!» (George Bush s’en fout des Noirs). S’en était suivi un débat national sur la gestion de la catastrophe par la Maison-Blanche, un moment que Bush a par la suite estimé être le «pire moment de sa carrière de président».

Aujourd’hui, Kanye (pardon, Ye) est un soutien fervent de Donald Trump, qui ne manque pas de s’en féliciter. Il estime que Bill Cosby (condamné pour agression sexuelle) est innocent et sa dernière lubie est de supprimer le treizième amendement de la constitution des États-Unis. Celui-là même qui abolit l’esclavage.

this represents good and America becoming whole again. We will no longer outsource to other countries. We build factories here in America and create jobs. We will provide jobs for all who are free from prisons as we abolish the 13th amendment. Message sent with love pic.twitter.com/a15WqI8zgu