Les fascistes se nourrissent de la souffrance de Patrick Jardin et d’autres

J’ai fini par parler avec Patrick Jardin, dont la fille Nathalie est morte il y a trois ans dans l’attentat du Bataclan. Il fallait que nous discutions: au nom de son malheur, j’étais, depuis plusieurs jours, insulté et menacé dans le chaudron méphitique de Twitter par des légions de possédés qui m’accusaient d’avoir profané sa peine, et cette histoire oscillait entre l’absurde et l’inquiétant.

J’avais pour cet homme, sans le connaître autrement que par quelques lectures, la sympathie que m’inspirent les endeuillés, doublée d’une sidération devant la haine qu’il revendiquait contre les assassins de sa fille –comment ne pas l’admettre–, contre «les islamistes» et leurs complices, et bien au-delà encore… Jardin m’avait traité de «collabo» de l’islamisme dans un tweet que reprenaient fascistes et allumés. Cette insanité était-elle acceptable, au prétexte qu’elle venait d’un homme endolori? Il était aussi le père inconsolable de Nathalie, dont il continuait à payer l’abonnement téléphonique, trois ans après sa mort, simplement pour entendre le son de sa voix sur son répondeur, et cela m’interdisait le simple jugement.

M. @askolovitchC est un grand reporter mais il ne sait pas que le fascisme est un acte politique moi c’est l’acte d’un père qui refuse que d’autres comme sa fille soient victimes de l’islam radical ,lui comme d’autres collabos veulent plus d’islam en France c’est la différence — patrick Jardin (@patrickJardin3) 28 septembre 2018

J’ai appelé Patrick Jardin sur son portable. Il m’a rappelé, son numéro était masqué. Il était en vacances au Portugal. Notre échange fut agréable, une fois dissipées les prudences et retrouvée la bonne foi.

– Patrick, des milliers de gens sont en train de m’insulter à cause de vous, que fait-on de ça?

– Moi, je n’ai insulté personne. Mais j’ai été traité de facho…

– Je ne vous ai pas traité de facho. Mais vous, Patrick, vous m’avez traité de collabo!

– Pour moi, ceux qui ne s’opposent pas à l’islamisme sont des collabos. Je ne vous connais pas, mais je me suis renseigné, je vous ai lu. Vous faites bien partie des gens qui pensent que l’islam doit s’installer dans le pays? Moi, je veux m’opposer à l’islamisme qui va nous dominer.

– Je pense qu’il faut calmer le jeu, parce qu’on va à la catastrophe et à la guerre civile…

Il était d’accord avec ça. Il s’était opposé au concert que devait donner au Bataclan le rappeur Médine (havrais, social et radical, musulman, barbu et pourfendeur de la laïcité). Il avait même été l’étendard de ce refus, comme père de victime du terrorisme. Il avait gagné, Médine ayant renoncé au concert. Patrick Jardin, dans son combat, était au coude-à-coude avec des personnages moins émouvants que lui: les islamophobes rabiques Christine Tasin et Pierre Cassen, de Riposte laïque, l’écrivain Renaud Camus, mage du «grand remplacement». «Si vous vous promenez avec Tasin et Camus, franchement, ça fait vraiment facho, je suis désolé», dirai-je (amusé, moqueur) à Jardin à la fin de notre conversation. Mais pendant cette guerre, il s’était fait peur.

«J’avais préparé des bus. Nous devions monter à Paris, de toute la France, nous aurions été plus de 8.000 devant le Bataclan, le 19 octobre, contre le concert de Médine. À un moment, je me suis dit que ça allait finir dans un bain de sang, et juste à cet endroit. Je ne voulais pas de ça. Heureusement, la direction du Bataclan a renoncé.»

Sur les chemins de la colère

J’imaginais (moi dans un café du centre de Paris, lui quelque part au Portugal) ce que vivait cet homme, victime deux fois, trois fois, ce qu’il s’infligeait, ce qu’on lui avait infligé. On avait tué sa fille, et ensuite, il s’était pris pour ne pas mourir dans ces prophéties d’apocalypses que d’autres véhiculent, paranoïaques idélogiques ou simples manipulateurs, et leurs contes sont repris par des hommes et des femmes qui ont des raisons d’avoir peur, ou même sans raison. Jardin reprenait sur Facebook les publications des extrêmes droites les plus bornées, s’indignait avec le fasciste breton Boris Le Lay d’une accolade donnée par Emmanuel Macron à un jeune Antillais, grimait Alexandre Benalla en «Y’a bon Benalla», ou justifiait le racisme, si celui-ci consistait à protéger «sa culture ou sa région». Je ne l’en tenais pas vraiment responsable. Il véhiculait les miasmes d’un milieu idéologique que la détresse lui avait amené.

«Je suis soutenu sur les réseaux sociaux, parce que je suis le seul à m’opposer à l’islamisme», me disait Patrick Jardin. Sa fille morte, il voulait stopper la dérive. Il me disait que, Jean-Claude Gaudin quittant la mairie de Marseille, «il y a de bonnes chance qu’un imam prenne sa place, comme à Londres, où le maire est un musulman radical». Il me disait d’aller voir, sur internet, comment à Barcelone, en 1973, les pays européens avaient vendu l’Europe à l’islam, ouvrant nos territoires aux immigrés et à leurs mœurs (c'est l’interprétation, à l’extrême droite, du dialogue euro-arabe ouvert sous Pompidou). Je protestais, en essayant de ne pas incarner l’arrogance de ceux qui savent, de réfuter le propos sans le blesser, lui. Un imam maire à Marseille, cela n’existait pas. Je cherchais les liens pour trouver la source de cette affaire de Barcelone. Je l’écoutais. Je l’interrompis un instant.

«Patrick, est-ce que je peux raconter notre conversation, si j’écris sur notre histoire?»

Il était d’accord et me demanda de lui envoyer le texte. J’acquiesçai. Je voulais comprendre cette histoire étrange, triste avant tout, dont je suis un prétexte et un témoin. Elle raconte à quel point nous allons mal.



J’ai découvert Patrick Jardin dans un portrait du Monde publié en ligne vendredi matin, le 28 septembre. Je ne savais rien de lui auparavant. Je suis, par profession, en charge de la revue de presse sur France Inter. Ce vendredi, ce que je lis de Jardin m’intéresse et m’émeut. Il est, lis-je, l’anti-Antoine Leiris, ce veuf du Bataclan qui promettait aux bourreaux qu’ils n’auraient ni sa haine, ni celle de son enfant. Jardin, «ce fort en gueule taillé à la Gérard Depardieu», revendique au contraire cette haine dans un deuil impossible. Il remue archives et photos de l’attentat, et se noie dans le manque de sa fille, dont il dut reconnaître le corps derrière une vitre «sans même pouvoir lui faire un bisou».

Il erre depuis sur les chemins de la colère, et est devenu un personnage, une icône et un compagnon de route des extrêmes droites, des honorables Le Pen et Dupont-Aignan jusqu’à un groupuscule attrapé par la police sur le chemin du terrorisme, l’Action des forces opérationnelles, (AFO). Le Monde le décrit comme «paré pour un conflit identitaire. “Si les Arabes commencent à foutre le bordel dans la rue, moi, j’ai des amis qui n’attendent que ça”», et en même temps dans un désarroi émouvant. J’ai, par le passé, beaucoup fréquenté le peuple de l’extrême droite, tellement étranger à ma France et à mes évidences. J’en ai fait jadis un livre, Voyage au bout de la France, de rencontres et de disputes, qui est parfois tendre et parfois atterré. J’ai mesuré alors comment le désarroi se greffait sur les pires discours de haine. Avec Jardin, je suis à nouveau dans ce voyage, cet homme m’est familier, et l’article du Monde vaut le détour.

Le shitstorm se lève

Au matin du vendredi 28 septembre, je signale donc son portrait dans la revue de presse. J’en dis ceci: «Le Monde raconte Patrick Jardin, dont la fille Nathalie fut tuée au Bataclan et qui s'abandonne à la haine et la revendique et est devenu un personnage fétiche de l'extrême droite, à l'opposé des victimes de bon sentiments... On ressent pour cet homme, grande gueule à la Depardieu, qui fouille photos et archives pour savoir ce qui est arrivé à Nathalie, la sympathie désespérée qu'inspirent ceux qu'on ne sait pas aider». Routine matinale, je poste ensuite par morceaux ma chronique sur Twitter.

Sa fille Nathalie tuée au Bataclan, Patrick Jardin s'abandonne à la haine et devient un personnage de l'extrême droite. @lemonde raconte un homme émouvant de haine, qu'on ne peut pas aider. La revue de presse @franceinter #le79inter https://t.co/xM1oevBoSh pic.twitter.com/NgPZLJOt94 — claude askolovitch (@askolovitchC) 28 septembre 2018

La tempête se lève alors. Elle me surprend dans un premier temps par sa violence, puis par sa permanence. Ensuite, je la comprendrai. Elle souffle encore au moment où j’écris, donc mardi matin, 2 octobre. Ce qui, pour un shitstorm, est appréciable. Je prends cher.

«Triste sire sale ordure immonde connard pauvre type salaud sombre merde grosse merde trou du cul» je suis, «bobo» ou «journaliste sioniste qui soutient un gouvernement national-socialiste israélien» et qui bafoue la douleur d’un père et la mort de sa fille, on me souhaite d’être viré de mon boulot et qu’il arrive malheur aux miens, pour que je comprenne. «J’aimerais vous souhaiter que la petite fille que je vous ai vu nourrir au biberon il y a deux ou trois ans subisse dans quelques années le sort de Nathalie Jardin», écrit un citoyen qui signe de son nom et expose sa photo. Le reste est à l’avenant.

J'aimerais vous souhaiter que la petite fille que je vous ai vu nourrir au biberon il y 2 ou 3 ans au café Nord-Sud, Place Jules Joffrin, subisse dans quelques années le sort de Nathalie Jardin. Mais je n'arrive pas à avoir l'âme aussi pourrie que la vôtre, espèce de fumier. — Rodolphe Sebbah (@Rodolphesebbah) 29 septembre 2018

Pauvre ordure malfaisante dégagez ça pue On aimerait tellement vous échanger avec la fille de #PatrickJardin !! Mais faut pas désespérer la justice divine ça existe !! Vous êtes une raclure une Vomissure un looseur !! pic.twitter.com/J0GOLLg4MV — Esmeralda#Matricule 2568 (@RACHELE1701) 28 septembre 2018

Un petit séjour dans un kibboutz a la frontière gazaoui te ferait le plus grand bien peut être guérirais tu de ta maladie de bobo l islamo collaboration... j en doute tellement atteint c est incurable à ce degré la — cyrille ن (@CyrilleGermain) 29 septembre 2018

Askolovitch va crever en enfer ! Que toutes les pauvres victimes du bataclan viennent te hanter chaque jour pourriture ! — Lulu34 (@lulu34_louise) 30 septembre 2018

Il faut vraiment être pourri des boyaux de la tête pour écrire un tel TW et porter ce jugement sur un père qui a sauvagement perdu sa fille. On en peut plus de ces askolovitch, moix et consorts, gourous de la pensée unique. — Matricule n° 1312 (@kamouniac) 29 septembre 2018

Vous n'avez pas honte Askolovitch ? Patrick Jardin a perdu sa fille au Bataclan et vous le déclarez facho au motif qu'il est inconsolable. Vous êtes une merde de fond de bidet — pharos (@ChandelonR) 29 septembre 2018

A gerbe pauvre type — Sonia B (@Sonia29739) 28 septembre 2018

Sale connard le jour où tu te fera arracher la jambe par un molosse alors que t'allais tranquillement acheter ton pain ton continuera à aller caresser le premier chien venu ? Non je crois pas. Tu sera du genre à te barrer à la vue d'un Yorshire alors on se calme. — JojoElPatatorIsBackLesKheys. (@LeFameuxRisitas) 28 septembre 2018

Reste dans ta fosse septique @askolovitchC ... et surtout n'en sort plus !! — Jean Ayassê ن (@Jikampek1) 28 septembre 2018

Pauvre type, si ta fille un jour se faisait massacrer par des ordures, tu viendras la ramener après, le moralisateur du clavier à deux balles, et l'argument de l'extrême droite, c'est l'argument des minables ringards..Juste ferme la en mémoire de Nathalie. — Charlie T 6283 (@CharlieT59) 28 septembre 2018

.@askolovitchC oseriez-vous traiter de haineux le père d’une fille juive ou musulmane assassinée par des néo-nazis juste parce qu’il se serait opposé à un concert nazi sur le lieu du crime? Votre putréfaction idéologique vous pousse à la pire abjection et à une honteuse indignité — Jean MESSIHA (@JeanMessiha) 30 septembre 2018

C’est un déferlement sordide et parfois drolatique, quand l’idéologue mariniste Jean Messiha, en verve cette fin de semaine («gauchisme journalistique», «putréfaction idéologique»), mais qui a raté le début du film, fait de moi l’inspirateur de l’article du Monde que j’avais simplement indiqué aux auditeurs. Peut-on sourire? La bouffonnerie des braillards ne doit pas masquer leur audience. Mes consœurs du Monde, autrices du portrait (sensible et sans mépris, j’insiste) de Patrick Jardin, prennent leur part d’opprobre, et Marine Le Pen elle-même les expose à son public.

S’en prendre aux parents de victimes, une spécialité de la gauche perdue. Hier le « mur des cons » du Syndicat de la Magistrature, aujourd’hui le lynchage médiatique de Patrick Jardin. MLP https://t.co/6EkPBNWBPJ — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 28 septembre 2018

L’absurde de la situation finit par me déprimer. Ni Le Monde, ni moi, n’avons insulté Patrick Jardin, mais au contraire souligné son humanité blessée. Ni Le Monde, ni moi, ne lui avons prêté quelque acte ou quelque pensée qu’il n’exprime, volontiers, dans ses interventions. Ni Le Monde, ni moi, n’avons chargé sa barque, tant ses posts Facebook sont ceux d’un authentique extrémiste. Ni Le Monde, ni moi, n’avons inventé le soutien des extrêmes droites à cet homme endeuillé: le soutien se prouve et s’exprime dans l’avalanche de tweets contre les «merdias», coupables d’avoir rendu compte d’une vérité que nul pourtant ne masque.

Nul ne lui avait porté le moindre intérêt

Patrick Jardin revendique sa haine, mais ses partisans haïssent des journalistes pour l'avoir répété. Patrick Jardin est aimé de l’extrême droite et parle comme elle, mais la fachosphère s’enflamme que cela soit écrit. Elle veut à la fois que cet homme soit son étendard, mais ne supporte pas qu’on le constate. Il se joue quelque chose au-delà de la logique. Ces gens sont fous, mais ils sont nombreux, et leur violence même et cette folie méritent attention. La haine est un sujet politique, comme l’humiliation. S’ils me haïssent, s’ils nous haïssent, en dépit même et au contraire de ce que nous écrivons, il faut encore mieux tendre l’oreille, faire abstraction des beuglements, et contempler le gouffre.

Il faut, alors, bien entendre ce que dit Patrick Jardin.

Dans la journée de lundi 1er octobre, il m’avait accusé, sur Twitter, d’être l’auteur d’une faute professionnelle, puisque j’avais «fait un reportage» sur lui sans le rencontrer.

On était à ce stade dans une irréalité complète. Ce post a relancé l’ire de Twitter et m’a décidé à l’appeler. C’était la meilleure chose à faire. Patrick Jardin avait vécu cette histoire dans un brouillard parallèle au mien. Il n’avait, évidemment, pas entendu ma revue de presse, ni même n’avait compris qu’il s’agissait de cela. Il n’avait pas non plus lu l’article du Monde, le vendredi de sa sortie. Il s’était réveillé, si j’ose dire, sous l’avalanche de tweets incendiaires, accusant le journal et moi-même de l’avoir insulté. «Je n’étais au courant de rien, et je recevais des centaines de messages de soutien.» Comment ne pas croire tous ces gens qui volaient à son secours? Patrick Jardin s’est donc admis insulté, puisqu’on le lui disait. La fachosphère, terme générique, s’étant déclenchée en meute contre les journalistes, avait conditionné son héros. Il tweeta alors, rallumant les feux des autres, finalement les siens.

Il finit par lire l’article du Monde, que mes consœurs lui envoyèrent. Je n’ai pas l’impression qu’il y trouvait encore grand-chose à redire, quand nous nous sommes parlé, si ce n’est un détail, crucial mais non politique. Il n’avait pas été arbitre de football «de haut niveau amateur», mais joueur «en troisième division à Dieppe», me dit-il. Ces scories, ami lecteur, amie lectrice, font partie de notre métier. Comme on se parlait, il voulait aussi préciser quelque chose. Il avait bien, un jour, traité un adversaire de «sale Nègre». Mais l’autre l’avait insulté auparavant, ce sont des choses qui se passent sur le terrain, et «je l’avais regretté aussitôt, je m’en étais voulu, mon fils était avec moi sur le terrain…». Il jouait au foot, Patrick, avec des copains arabes, qui s’adonnaient comme lui aux agapes d’après-match, vivant comme tout le monde, ce qui, dans une France islamisée, bientôt ne serait plus possible.

De la France convenable, il n’avait reçu que le silence, et donc le mépris.

Patrick Jardin m’était décidément familier. J’en avais connus tant d’autres, que la vie irritait et qui s’aventuraient parfois hors d’une bonhommie non feinte, pour mettre un pied dans l’odieux, en revenir, et vivre leurs colères sans perdre la civilité; de braves gens, proie des extrémistes, qui pouvaient résister ou s’abandonner, et restaient de braves gens au fond après l’abandon. Patrick m’était familier, mais il portait autre chose. Lui avait subi l’abominable, et cet abominable avait exacerbé ses ressentiments. Il avait fouillé internet à la recherche des causes de la mort de sa fille. Il avait trouvé un continent d’explications. Tout venait de nos abandons culturels et du djihadisme. Nous avions laissé faire. Il mettait le holà. Il était celui qui disait stop. Il était là pour que personne ne subisse le sort de Nathalie, et que le pays ne glisse plus vers l’islamisme.

«Le pays a changé, c’est évident, lui disais-je. Mais ce qui est arrivé à votre fille n’en découle pas mathématiquement. Nous combattons le terrorisme, nous faisons la guerre, nos services secrets travaillent…»

Il balaya. Les autorités communiaient dans la passivité, organisaient la défaite dans des gentillesses nationales, dépôts de gerbes et de peluches, et discours de vivre-ensemble quand il faudrait se battre. Qui l’entendait? Il avait contacté les candidates et candidats à la dernière présidentielle. Nul ne lui avait porté le moindre intérêt, hormis Le Pen et Dupont-Aignan. Il aurait bien voulu que d’autres le reçoivent. Je ne suis pas un facho, insistait-il. Mais de la France convenable, il n’avait reçu que le silence, et donc le mépris.

A-t-il tort, Patrick Jardin, et ont-ils complètement tort, ceux qui haïssent en son nom et son prétexte, et ont enragé que le Monde, puis moi, évoquions sa haine? Ils nous devinent, les lycaons idéologiques, ils nous spéculent comme un groupe hostile et indifférent, étranger à leurs colères. Le terrorisme, le deuil, la peine de Patrick Jardin, ne sont qu’une déclinaison du drame du mépris. Ils savent que nous préférons, dans nos colloques et sur nos plateaux, inviter et admirer des personnages de bonne volontés, édifiants d’amour ou de pardon, qui construisent un avenir soutenable. Face au djihadisme, nous réaffirmons les terrasses et le bonheur. Le Bataclan, nous l’exorcisons par Antoine Leiris. Aux tueries de Mohammed Merah, nous opposons Latifa Ibn Ziaten, mère courage du soldat Imad, qui porte dans nos quartiers le discours de la fraternité. Ils sont, par leur présence, un pari sur l’avenir. Peut-on les prendre pour un déni? Et que représentent-ils, ces êtres résilients pour d’autres, plus fragiles ou moins heureux, qui ont besoin de crier pour survivre?

Ce «nous» qui les exclut

Patrick Jardin, en réalité, m’était doublement familier. Cousin des frontistes de mon vieux livre, il était aussi le jumeau d’Albert Chennouf-Meyer, père du caporal Abel tué par Merah, et que le malheur avait conduit aux mêmes colères. Chennouf était l’anti-Latifa Ibn Ziaten, comme Jardin s’opposait à Antoine Leiris, refusant la paix, tempêtant devant les pouvoirs, désignant les islamistes, «les nazislamistes», leurs complices, l’incurie des autorités et des services, détestant la bourgeoisie entière et l’humanisme, et applaudi par les extrémistes. J’avais échangé avec Albert au commencement de son deuil; il m’avait bientôt détesté: trop à gauche, un traître, un ennemi qui se permettait de l’inviter au calme. J’étais, avec Patrick, en terre connue. Je reconnaissais son droit à la haine, principiellement. Il serait bien temps, plus tard, d’en définir les limites.

Je ne pense pas, malgré les apparences et ma culture, que la bienveillance seule soit la réponse à la mort. Nous n’avons pas toujours été ainsi. Nous avons su haïr, jadis. Je me souviens d’une chanson de la revanche, que l’on chantait en France après notre défaite de 1870. Elle racontait une fillette de Strasbourg, dont le père soldat avait été tué par les Prussiens. Elle refusait l’aumône d’un officier, et lui lançait de sa voix d’orpheline: «Gardez votre or, je garde ma puissance, Soldat prussien passez votre chemin. Vous avez eu l'Alsace et la Lorraine, Mais mon p'tit cœur vous ne l'aurez jamais, Mais mon p'tit cœur lui restera français». Cette idée nous guida vers une autre guerre. Annonçant à sa fille la mort de «petit père adoré», sa mère lui avait donné le viatique: «Oui mon enfant, ils ont tué ton père, pleurons ensemble car nous les haïssons». Il fallait la haine, pour se relever, il fallait la haine pour que Strasbourg nous revienne.

Ce n’est pas un simple territoire que le terrorisme menace, mais nos valeurs mêmes qu’il faut alors à toute force préserver.

Faut-il haïr encore et en sommes-nous capables? Nous avons, depuis «La Strabourgeoise», fait quelques progrès. Nous avons construit l’Europe et tendu des mains. Nous avons renoncé aux tortures depuis l’Algérie de papa, et ne pensons plus que la mort de Maurice Audin et d’autres violences soient le prix juste à payer pour éradiquer le terrorisme. Nous savons que nos principes gardent nos âmes, et nos corps seront gardés dans la légalité. Nous refusons, en plus du risque, d’être contaminés par la violence et la haine. Nous –ceux qui tiennent la parole– et encore l’État, en attendant que les meutes nationalistes ne s’en emparent. Les entorses au droit commun et les perquisitions dont nos pouvoirs font usage ne sont que peu de choses, en dépit des hauts cris de nos gauchistes, eux-mêmes parodies des porteurs de valises d’antan. Nous sommes victimes, parfois, mais civilisés. Ce n’est pas un simple territoire, ou des compatriotes, que le terrorisme menace, mais nos valeurs mêmes qu’il faut alors à toute force préserver.

Nous savons tout cela. Nous pensons tout cela. Nous. Nous? Mais ce «nous» exclut Patrick Jardin et Albert Chennouf-Meyer.

Il exclut –la belle affaire– les pyromanes lepénistes ou leurs imitateurs de chez Dupont-Aignan; il exclut –que m’importe– ces franges de la droite qui cheminent vers l’extrême; mais il exclut également Patrick et Albert dont les enfants sont morts, et qui sont, politiquement, abandonnés comme des chiens, laissés à leurs fausses certitudes méprisées auxquelles nous, nous, nous, ne daignons répondre. Le fascisme a beau jeu, ensuite, de les recueillir dans sa haine efficace, et de nourrir leurs âmes: qu’y a-t-il, en face, à penser? Le fascisme les nourrit, les réconforte et puis les exhibe. Il fait de Patrick Jardin le seul père, le seul endeuillé: le seul dont la réaction est naturelle, car la haine, me dit le fascisme, est le naturel de l’homme blessé, et ceux qui ne haïssent pas, ceux qui combattent la haine, sont dénaturés. Le fascisme avance sa vieille évidence, et suggère à Patrick et à ceux qu’il émeut sa conception de la haine et son périmètre.

Le fascisme s’empare de Patrick pour passer en fraude, et promouvoir sa guerre au prétexte du «plus jamais ça».

Plus seulement les djihadistes, mais au-delà encore, les islamistes, les musulmans, les immigrés, les gauches, les humanistes, les progressistes, les journalistes tous complices de la mort de Nathalie, des morts à venir d’autres Nathalie, tous complices de notre disparition, les journalistes qui préfèrent l’immigré ou le musulman au français endeuillé… Le fascisme s’empare de Patrick pour passer en fraude, et promouvoir sa guerre au prétexte du «plus jamais ça». C’est ainsi qu’une meute, vendredi, samedi, dimanche, lundi, s’acharna sur Twitter contre deux journalistes du Monde, et le présentateur d’une revue de presse, pitoyables incarnations de l’ennemi, d’un monde artificiel et dénaturé qui ne saurait comprendre, qui veut forcément livrer les corps aux bombes, et les âmes à Allah. Voilà la haine.

Que faire, chez «nous», au Monde ou à France Inter, sinon subir ou réfuter? Mais comment réfuter sans rejeter, et comment convaincre?

Nous sommes innocents face à Daech

Les victimes et les survivants «nous» ressemblent plus souvent qu’ils ne ressemblent au fascisme; il sont de l’âge de l’humanisme. Des pères endeuillés ou des survivants du Bataclan refusent de suivre Patrick dans ses certitudes. Ils sont, ces pères, de mon monde, et souffrir ne les empêche pas de demeurer fidèles au vieil humanisme. On se dispute dans la communauté des survivants, et Patrick Jardin y est isolé. Je suppose que cela n’arrange rien.

Je crois bien que M. Jardin s'était engagé sur le chemin de la haine bien avant le 13/11/15. J'ai reçu tellement de pierres de sa part (il a mes coordonnées personnelles...) que j'ai renoncé à le convaincre de le quitter, et pourtant, j'ai essayé, y compris en tête à tête. — Georges Salines (@GeorgesSalines) 28 septembre 2018

Je ne savais rien de la mère de Merah, lors de notre entrevue qui s'est déroulée bien avant ce procès. Par contre, je vous ai parlé de Latifa Ibn Ziaten, mère d'une victime de Merah, pour montrer que haïr tous les musulmans est absurde. Refuser la haine, ce n'est pas se soumettre — Georges Salines (@GeorgesSalines) 29 septembre 2018

Même si Georges Salines, papa de Lola qui faisait du roller derby et est morte si près de Nathalie Jardin, a déjà essayé de convaincre Patrick, j’ai essayé à mon tour. J’ai appelé Patrick Jardin. Je ne voyais pas autre chose à faire. J’aimerais le revoir et le retirer non pas à sa haine, de quel droit, mais à l’usage qu’il en fait, et aux billevesées qui l’abîment. Mais qui suis-je pour ramener la raison aux hommes, et quelle prétention? Disons que je ne confonds pas un homme qui souffre avec les sorciers du fascisme, leurs sortilèges et leurs meutes.

Nous avons parlé assez longtemps, lundi soir. Le lendemain, Patrick Jardin m’a proposé de retirer de Twitter les messages qui me gênaient, en espérant que je serai à nouveau tranquille. Il l’a fait: il a retiré ses tweets inexacts et ceux qui incitaient les siens –les siens?– au lynchage, et je l’en ai remercié. C’était un peu plus que de la courtoisie. Cela ne met pas fin aux disputes.

Merci infiniment à @patrickjardin3, avec qui j'ai enfin pu parler, longuement, de lui et de mon travail , qui est infiniment plus intelligent et humain que ses "supporters", et qui a retiré ses tweets inexacts: geste rare dans une époque folle. — claude askolovitch (@askolovitchC) 2 octobre 2018

@askolovitchC avant de dire que mes « supporters « ne sont idiots il faut discuter avec eux on ne peut-être ça des gens sans les connaître moi j’ai des idées diamétralement opposées à celles de M.Askolovitch je ne dis pas pour autant que lui et ses « supporters « sont idiots — patrick Jardin (@patrickJardin3) 2 octobre 2018

Il m’invite, Patrick, par SMS, à la «richesse du dialogue» entre opinions opposées. Reste donc le plus compliqué, si nous nous revoyons: ne rien admettre des opinions de l’extrême droite et pourtant le respecter; lui faire admettre, quand il souffre, qu’il ne nettoiera pas notre monde, et que celui-ci est vivable, en dépit du supplice de Nathalie. Lui dire, aussi, et c’est plus important, que mes semblables et moi-même ne méprisons pas les cris ou la rage, que nous crions aussi, que nous ne sommes pas d’une autre nature, mais que nous ne voulons pas que d’autres cris, d’autres rages, d’autres morts surviennent, dont nous serons responsables, cette fois, quand nous sommes innocents face à Daech, je le crois, je ne peux que le croire.

Je pense que Patrick Jardin peut l’entendre, et redoutait le pire s’il avait dû manifester devant le Bataclan sacré, contre Médine l’incongru. Il a en lui ce qui fait les hommes, la capacité à s’empêcher. Il n’est pas un facho, il tient à cela, quand bien même il en prend les apparences et le devient, inéluctablement, si rien ne se passe. Les fascistes se nourrissent de lui, qui veulent du sang, qui hâtent le pire, et je ne vois pas pourquoi nous devrions, par mépris, leur laisser aussi cette âme blessée.