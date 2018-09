Au Royaume-Uni, bientôt des recommandations officielles pour limiter le temps passé par les enfants sur les réseaux sociaux

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Observer

Comme il faut consommer l'alcool «avec modération», ou comme il est inscrit «fumer tue» sur les paquets de cigarettes, le ministre de la Santé britannique souhaiterait que des recommandations similaires régissent l'utilisation des réseaux sociaux. Pour ce faire, Matt Hancock a demandé l'avis d'experts médicaux, rapporte The Observer.

«En tant que père, je suis vraiment inquiet lorsque je vois que de plus en plus d'études montrent l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des enfants», a justifié le ministre. The Observer cite notamment les résultats d'un rapport de l'Institut de la politique éducative: «Alors que seuls 12% des enfants qui ne vont pas sur les réseaux sociaux présentent des symptômes de maladie mentale, ce pourcentage grimpe à 27% pour ceux qui passent plus de trois heures par jour sur ces sites.» Et les études similaires se multiplient.

En mettant en place des recommandations officielles sur le temps maximum que les enfants devraient passer sur les réseaux sociaux, Matt Hancock espère instituer une «norme» plus facilement applicable, pour que ni les écoles ni les parents n'aient à «décider individuellement» de ce qu'est ce temps raisonnable: «En tant que parent, on aimerait pouvoir rappeler à ses enfants: "Les règles disent que tu ne devrais pas passer plus d'un certain temps sur les réseaux sociaux"», détaille-t-il.

Ces directives seront aussi l'occasion d'établir un âge minimum au-dessous duquel il serait interdit de se connecter sur ces sites. Âges qui existent déjà pour Facebook ou Instagram, mais qui ne sont pas toujours respectés, car soumis à aucun contrôle, constate Matt Hancock.

La médecin-en-chef du Royaume-Uni, Dame Sally Davies, rendra ses conclusions prochainement. Quant à la forme que prendront ces recommandations, le ministre ne l'a pas précisé.