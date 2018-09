En Angleterre, on recrute d'anciens gardiens de prison pour travailler dans des écoles

En Chine, des «tentes de l'amour» pour que les parents accompagnent leurs enfants à l'université

De plus en plus d'universités chinoises proposent aux parents des logements de fortune, tentes et matelas pour pourvoir assister à l'installation de leur progéniture.

Repéré par Nina Pareja — 24 septembre 2018 — Temps de lecture : 2 min