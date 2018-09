L'immigration sera-t-elle le thème majeur des élections européennes?

Temps de lecture: 2 min

Le climat des élections européennes de 2019, qui se dérouleront en France le 26 mai, s'annonce d'ores et déjà tendu. Un peu partout en Europe, les populismes montent, axant leurs discours sur le souverainisme et les flux migratoires.

«L'immigration joue à 90% dans la montée des populistes, estime le politologue Roland Cayrol. C'est là-dessus que se font désormais les campagnes électorales. C'est l'immigration et quand on dit immigration, on dit en réalité les musulmans –les immigrés venant de pays musulmans. Ce qui me surprend, c'est que quand on regarde les données d'opinion sur l'ensemble du continent européen, que ce soit des pays du nord ou du sud, des pays où il y a beaucoup d'immigrés ou d'autres où il y en a moins, des pays de tradition catholique ou de tradition protestante, de toute façon l'hostilité à l'islam provque le même psychodrame, dans les mêmes conditions et avec les mêmes phrases.»

La suite de la discussion entre Marion Van Renterghem, journaliste et autrice de Angela Merkel, l'ovni politique,Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, et Roland Cayrol, politologue et chercheur à Sciences Po, dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24 en partenariat avec Slate.