Les accidents de trottinettes électriques se multiplient aux États-Unis

Temps de lecture: 3 min — Repéré sur Washington Post, Gizmodo

Ces derniers temps, vous avez dû appercevoir ces engins qui vous ont ramené en enfance l'espace d'un instant, avant de menacer de vous renverser. Les trottinettes électriques prennent place dans le paysage de toutes les villes, dans certaines elles peuvent même se louer grâce à une application mobile en payant à la minute. Pratiques et demandant peu d'efforts, elles sont aussi très rapides –elles peuvent dépasser les 25 km/h– et réduisent ainsi les temps de déplacement.

Aux États-Unis, ceux qui perçoivent le plus la multiplication de leur utilisation sont sûrement les services d'urgence. Un hôpital de Salt Lake City a rapporté une augmentation de 161% d'incidents liés aux trottinettes électriques: de huit admissions de juin à septembre 2017 on est passé à vingt-et-une sur la même période en 2018, selon le Washington Post.

À LIRE AUSSI Personne n'a prévenu Usain Bolt, le Segway est une invention meurtrière

Attention danger!

«Les patients nous ont spécifiquement précisé qu'ils étaient en train d'utiliser leurs propres trottinettes électriques ou celles de location», a rapporté Troy Madsen, un docteur du département d'urgence liée à l'université de l'Utah au Washington Post. Il ajoute que «80% de ces blessures se sont produites entre le 15 août et le 15 septembre 2018, ce qui correspond à une hausse de la popularité des trottinettes».

Les personnes blessées comptabilisées sur cette période étaient âgées de 20 à 50 ans et la plupart essayaient d'éviter une chute. Elles ont fini par «se fracturer ou se disloquer une cheville, un poignet, un coude ou une épaule, en plus de cas de foulures et plaies». Il est important de noter qu'il ne s'agit que des visites au département des urgences, souligne le docteur. «Les patients avec des blessures mineures sont allés dans un autre service.»

Douze autres hôpitaux dans différents États américains ont également rapporté ce type d'accidents. Dans sept d'entre eux sont évoquées des blessures sévères, y compris des traumatismes crâniens. Les accidents sont le résultat de dysfonctionnements des engins, de chutes et parfois de collisions, rapporte le Washington Post.

Au début du mois de septembre, le journal avait déjà évoqué ces incidents avec un docteur de San Francisco qui rapportait une dizaine de blessures par semaine, et avec des pompiers de Santa Monica qui évoquaient une trentaine d'incidents au cours de l'été. À Washington, un jeune homme est décédé des suites d'un accident alors qu'il conduisait une trottinette électrique.

À LIRE AUSSI Pour que les trottinettes en libre-service n'envahissent pas nos trottoirs

Quelle sécurité?

Pour le docteur Madsen, le chiffre des accidents reste sous-estimé puisqu'il ne prend pas en compte les autres services d'urgence de la ville de Salt Lake.

Depuis le lancement de ce nouveau mode de transport, le potentiel manque de sécurité et de maintien des engins interroge. Bird a par exemple posté des offres d'emploi sur Craiglist (l'équivalent de notre Le Bon coin) pour un travail de mécanicien sans requérir d'expérience particulière, assure le Washington Post.

Si le port du casque est largement recommandé par chacune des entreprises, il est plus difficile à obtenir que la simple trottinette et nécessite de débourser un supplément. Or, beaucoup de blessures auraient pu être évitées grâce à un casque.

#MardiConseil Pratique, ludique, rapide et écolo... Les #Trottinettes électriques ou « à jambes » séduisent de plus en plus de citadins… mais attention à ne pas faire n'importe quoi avec vos bolides ! pic.twitter.com/oxjmL6yHyt — GendarmerieNationale (@Gendarmerie) 15 mai 2018

En France, la gendarmerie nationale a produit des recommandations en mai: les trottinettes électriques sont assimilées à des vélos, puisqu'elles sont beaucoup plus rapides que les piétons. À 6km/h, elles peuvent rouler sur le trottoir mais au-dessus, les règles des cyclistes s'appliquent et il faut respecter le code de la route. Le casque, lui, n'est obligatoire, que pour les enfants de moins de 12 ans.

La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a confié au micro de Europe 1 qu'une nouvelle loi sur l'orientation des mobilités permettra d'adapter le code de la route à ces engins qui «ne doivent pas être sur les trottoirs, mais sur la chaussée ou les pistes cyclables».