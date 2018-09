Jusqu'à quel point l'affaire Benalla peut-elle atteindre Macron?

Temps de lecture: 2 min

Les planètes se désalignent pour Emmmanuel Macron: affaire Benalla, démissions en cascade, accumulation de petites phrases méprisantes, annonce anticipée du départ de Gérard Collomb... Après un relatif état de grâce dans l'opinion publique, qui aura duré quinze mois, la tendance s'inverse.

Le président de la République en est bien conscient et prévoit de «s'adresser aux Français» en octobre, rapporte Marianne. «Nous réfléchissons à un format, quelque chose d’assez long, mais pas un “20h”. Il va parler de l’état de la France, faire le bilan de cette rentrée. Bien sûr, il répondra aux questions sur l’affaire Benalla», a expliqué son entourage à l'hebdomadaire.

Faut-il voir dans cette situation les prémisses de l'échec du «en même temps»? Un retour des clivages politiques? Mais alors, pourquoi personne dans l'opposition ne parvient à s'emparer du boulevard qui s'ouvre?

«[Sur l'affaire Benalla,] il y a eu des erreurs d'appréciation majeures. Là, ils ont tout raté. Au début de l'été, je me souviens très bien avoir eu des conseillers de l'Élysée au téléphone, qui me disaient: “L'affaire Benalla va s'éteindre toute seule, les Français sont en vacances, ça n'impactera pas l'opinion publique”. C'est une erreur d'appréciation, un excès de confiance sur la conviction de savoir ce que les Français pensent», commente la journaliste Laetitia Krupa.

