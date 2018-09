Voir une étoile exploser, à l'œil nu et en plein jour, c'est possible

Temps de lecture: 3 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plate-forme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Pourquoi ne voyons-nous pas les étoiles exploser dans le ciel?»

La réponse de Serge Bouvet, photographe:

Détrompez-vous, on les voit. Pas souvent, mais on les voit. Et tenez-vous bien: on les voit à l’œil nu. Retour sur un épisode incroyable relaté par les historiens chinois, japonais et irakiens.

L’explosion d’une étoile est un phénomène rare. On assiste en moyenne à une supernova tous les 316 ans dans chaque galaxie de l'univers, selon l'astronome italien Roberto Barbon. À l'œil nu, il est impossible de distinguer dans notre ciel bleu toutes les morts des géantes –car oui, seules les étoiles massives explosent.

Témoignages chinois

Il est possible de voir une étoile en plein jour. Notre Soleil est par exemple assez proche de notre Terre pour être visible au beau milieu de la journée. Si elle n'est pas trop éloignée, une supernova peut également être aperçue, de jour comme de nuit.

En 1054, des paysans chinois du sud des monts Ailao, qui piquent les rizières en terrasses de Yuanyang, n'en croient pas leurs yeux: le ciel a maintenant deux soleils au lieu d’un. Prodigieux! Ce qu’ils ne savent pas, c’est que l’étoile SN 1054 a explosé, irradiant une lumière presque aussi vive que le Soleil, qui brille dans le ciel bleu pendant vingt-trois jours.

«Une étoile invitée est apparue au sud-est de Tianguan, peut-être à plusieurs pouces de distance. Après plus d'une année, elle s'est dispersée et a disparu.» Ma Duanlin, historien

L’historien Ma Duanlin écrira dans le Wenxian Tongkao (文献通考), pour commenter cet extraordinaire événement: «Ère Zhihe du règne, première année, cinquième mois lunaire, jour Jichou. Une étoile invitée est apparue au sud-est de Tianguan, peut-être à plusieurs pouces de distance. Après plus d'une année, elle s'est dispersée et a disparu.»

Un autre témoignage compilé dans le Song Huiyao Jigao (宋會要輯稿, littéralement «Ébauche de compilation de documents importants de la dynastie Song») donnera plusieurs informations surprenantes sur la durée de visibilité de l'astre, de jour comme de nuit.

«Ère Zhihe, première année, septième mois lunaire, 22e jour. […] Yang Weide déclara: “J'observe humblement qu'une étoile invitée est apparue; au-dessus de l'étoile, il y a une faible lueur de couleur jaune. Si l'on examine les divinations concernant l'Empereur, l'interprétation [de la présence de cette étoile invitée] est la suivante: le fait que l'étoile n'ait pas envahi Bi et que sa brillance soit importante signifie qu'elle représente une personne de grande valeur. Je demande [...] que ceci [cette interprétation] soit communiqué au Bureau d'historiographie”.»

À LIRE AUSSI Non, toutes les étoiles que nous voyons ne sont pas mortes

«Elle était aussi grosse que Jupiter»

Au Japon, le poète Fujiwara no Teika prend lui aussi son pinceau pour écrire dans son journal. Son récit donne du crédit aux témoignages historiens chinois: «Ère Tengi de l'empereur Go-Reizei, deuxième année, quatrième mois lunaire, après la période médiane de dix jours. À l'heure double chou, une étoile invitée est apparue dans les degrés des loges lunaires Zuixi et Shen. Elle a été vue dans la direction de l'est et a émergé à l'étoile Tianguan. Elle était aussi grosse que Jupiter.»

En dehors de l'Asie, un autre chroniqueur évoque également cette étoile qui fut visible pendant trois semaines en plein jour. Ibn Butlan, médecin chrétien nestorien originaire de Bagdad, assiste à l'événement de l'été 1054 alors qu'il voyage en Égypte.

Sa description est plus tard compilée par Ibn Abi Usaybi'a dans le Uyun al-Anba, un ouvrage recensant diverses biographies de médecins, en ces termes: «Une des célèbres épidémies de notre temps est celle qui s'est produite lorsqu'une étoile spectaculaire est apparue dans [le signe zodiacal des] Gémeaux, en l'an 446 [du calendrier musulman]. À l'automne de cette année-là, quatorze mille personnes furent enterrées à Constantinople. Par la suite, au milieu de l'été 447, la plupart des gens du Caire ainsi que tous les étrangers moururent.»

Seuls ces témoignages chinois, japonais et irakiens sont considérés comme historiquement viables.

À LIRE AUSSI Pourquoi Pluton n'est plus une planète?

Avec beaucoup de patience...

À environ 430 ou 640 années-lumière de la Terre, une super géante rouge est à l’agonie –ou peut-être a-t-elle déjà explosé. Cette étoile massive, c'est Bételgeuse, un monstre stellaire de 5,5 unités astronomiques de diamètre, soit 5,5 fois la distance Terre/Soleil.

Un jour, l'étoile Bételgeuse sera à court de carburant et s'effondrera sous son propre poids, pour rebondir dans une spectaculaire explosion de supernova. Bételgeuse va éclaircir notre ciel durant quelques semaines ou quelques mois, et elle sera peut-être aussi lumineuse que la pleine lune –mais pas assez brillante pour apparaître comme un deuxième soleil.

Personne ne sait vraiment quand le phénomène se produirera: cela pourrait être demain, ou bien dans un million d'années. L'étoile Bételgeuse est destinée à exploser, mais hélas pour toutes les passionnées et passionnés, les chances qu'elle le fasse au cours de notre vie sont astronomiquement faibles.