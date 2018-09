Un magazine de golf permet d'innocenter un détenu après vingt-sept ans de prison

Serena Williams prouve que la révolution féministe du sport n’a pas encore eu lieu

Quand on entend la plus grande joueuse de tennis affirmer vouloir «défendre les droits des femmes», on se réjouit que les sportives puissent (enfin!) être féministes. Mais Serena Williams semble surtout être l’exception qui confirme la règle. Et encore...

Daphnée Leportois — 17 septembre 2018 — Temps de lecture : 12 min