Le problème de la crème solaire sur les peaux foncées

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Atlantic

Aux États-Unis, les gens ne mettent pas assez de crème solaire. Et les Africains-Américains encore moins. Pourtant, le produit a de nombreux avantages. Il empêche le soleil d’empirer certaines maladies de peau, comme les lupus par exemple, qui touchent fortement les femmes noires américaines. La crème solaire protège aussi des cancers de la peau. Si ces derniers touchent majoritairement des personnes blanches, les personnes noires atteintes risquent davantage d’en mourir, parce que leur maladie est découverte plus tardivement. L’idée reçue que les non-Blancs et non-Blanches n’ont pas besoin de crème solaire explique en partie qu’ils et elles n’en mettent pas assez et ne soient pas diagnostiquées à temps, même si ce n’est pas la seule explication.

Traces blanchâtres

Comme dans beaucoup de secteurs, les peaux blanches sont considérées comme la norme et les autres carnations ne sont pas prises en compte. Il y a quelques temps, Rokhaya Diallo prenait en exemple les pansements, toujours de couleur claire, pour mettre en exergue ce phénomène. C’est la même chose pour les crèmes solaires, qui pour beaucoup laissent des traces blanchâtres sur les peaux foncées. Des dizaines de vidéos sur YouTube montrent des femmes noires tester des crèmes solaires pour déterminer lesquelles sont portables sur leur complexion.

Aux États-Unis, les crème solaires sont considérées non pas comme un cosmétique mais comme un médicament et sont donc régulées par la Food and drugs administration (FDA). Elle impose un strict contrôle sur les ingrédients qui peuvent composer les crèmes. Avec peu de marge de manoeuvre, les fabricants ne se concentrent pas sur l'apparence des produits mais souvent uniquement sur leur efficacité. Au détriment des personnes non-blanches.

Depuis peu, des marques comme Black Girl Sunscreen ou Bolden USA produisent des crèmes adaptées aux peaux noires et les grands leaders du marché commencent doucement à leur emboiter le pas. Le problème est que pour l’instant, ces solutions sont très chères et difficilement trouvables hors internet.