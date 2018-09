Adieu les insomnies, bonjour la Sleep Tech

Attention, votre matelas vous regarde dormir! Non, ce n’est pas un remake de 1984 de Georges Orwell, mais bel et bien une immersion dans la SleepTech, comme on appelle l’univers de la literie mêlée aux nouvelles technologies. Le fabricant américain NordicTrack vous propose d'adopter un coach virtuel qui, connecté à votre matelas via l'application iFit, vous permet de mieux connaître votre sommeil et d'améliorer in fine votre qualité de vie.

Que vous soyez un insomniaque compulsif, un coupable ronfleur ou un simple passionné d’objets connectés, il y a de fortes chances que le matelas NordicTrack vous interpelle. Voici trois bonnes raisons d’investir dans un matelas connecté, histoire de se lever chaque jour du bon pied… après une bonne nuit de sommeil 3.0, cela va de soi.

Tomber dans les bras de Morphée

«Longtemps, je me suis couché de bonne heure.» Ce célèbre incipit de Marcel Proust vous a toujours glacé le sang? Vous qui frémissez d’angoisse à l’idée de passer une nuit entière en tête-à-tête avec les vieux démons de vos insomnies? Et bien, même si la littérature demeure un excellent remède pour trouver le sommeil, sachez qu’un matelas connecté peut également vous sauver!

Disponible en plusieurs tailles, le matelas NordicTrack est spécialement conçu pour s’adapter à la forme de votre corps. La technologie « 3-ZONE » diminue les points de pression et vous garantit une position couchée des plus confortables. Un premier pas vers les bras de Morphée.

Ensuite, lorsque vous connectez votre matelas à l’application iFit - que vous pouvez aisément télécharger depuis votre smartphone - vous obtenez des indications sur vos cycles du sommeil. iFit enregistre les battements de votre coeur et le rythme de votre respiration, ce qui vous permet de détecter le meilleur moment pour éteindre définitivement la lumière une fois couché.

Se lever du bon pied

Il est sept heures, votre réveil vient de sonner, vous arrachant brutalement à un rêve merveilleux. Dans un grognement, vous tendez une main somnolente vers votre smartphone qui cesse sa mélodie stridente et vous rendormez sur le champ… pour vous éveiller à dix heures. Vous avez raté un rendez-vous, votre journée est fichue, il ne vous reste plus qu’à enfiler un jean à la va-vite et tenter de sauver les meubles.

Avec le matelas connecté NordicTrack, ce genre de scénario catastrophe appartiendra au passé. Ce matelas plus que malin est doté de capteurs qui permettent de détecter vos cycles du sommeil. L’application ordonne à l’application FreshWake de vous réveiller uniquement dans la partie la plus légère de votre cycle.

A quelques minutes de différence, vous vous réveillez instantanément, frais et dispo pour une nouvelle journée. Et si, d’aventure, vous vous fourrez de nouveau au lit, l’alarme continuera de sonner jusqu’à que vous vous extirpiez fissa hors de la couette!

Vivre et dormir HighTech

L’intelligence artificielle et les nouvelles technologies vous passionnent? Avec le matelas NordicTrack, vous expérimentez une vie cent pour cent connectée. L’application iFit vous permet d’être accompagné dans votre sommeil par un coach virtuel. Vous enregistrez de prime abord des données sur votre santé, mais l’application vous en fournit également de nouvelles au fil des nuits!

Le nombre de battements de coeur par minute, la moyenne de vos inspirations et les mouvements effectués durant la nuit vous donnent un aperçu complet de la qualité de votre sommeil. A l’issue de votre nuit connectée, votre coach évalue votre sommeil et vous proposera ensuite des solutions pour attraper les bons cycles et vous permettre de vous régénérer totalement.

Dernière astuce: si votre charmant(e) partenaire ou votre animal de compagnie adoré a pour passion de se tourner dans tous les sens la nuit, sachez que ce matelas très smart absorbe les mouvements et vous permet de rêver en toute sérénité.