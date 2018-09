Ne laissez pas le pénis de Trump ruiner Toad, l'innocente petite tête de champignon de Mario Kart

Temps de lecture: 3 min

Ce mardi, le Guardian a publié quelques extraits des mémoires à paraître de Stormy Daniels, mais vous avez probablement uniquement entendu parler de sa description imagée du président Trump: «Il sait qu'il a un pénis inhabituel... avec une grosse tête... comme un champignon vénéneux.»

Puis elle ajoute, brutalement: «J'étais là, allongée et ennuyée par le fait de me faire sauter par un type au pubis de Yeti et à la bite qui ressemble au personnage champignon de Mario Kart.»

Aïe. En tant que joueur fidèle du «personnage champignon» de Mario Kart, mon monde s'est effondré en un instant. Comment m'en remettre?

À LIRE AUSSI Selon Stormy Daniels, le pénis de Trump ressemble à Toad de Mario Kart

Le meilleur personnage de Mario Kart

Pour commencer, j'ai envie de demander à Daniels et à sa maison d'édition, qui ont évoqué «le personnage champignon de Mario Kart», de veiller à respecter cette icône en s'y référant par son prénom: Toad. Et je suis obligé de m'interroger: est-ce que Stephanie Clifford [le véritable nom de l'actrice pornographique ndlr] est une gameuse? Une grande fan de Mario Kart? Si oui, je suppose qu'elle se fiche complètement de Toad, parce que si elle s'en souciait, je ne pense pas que son cerveau irait automatiquement associer cette image au souvenir d'un célèbre et terrible rapport sexuel.

Je ne cherche pas à jeter l'opprobe sur le président, ni sur le choix des mots de Daniels pour désigner ses parties génitales. Je déplore simplement le fait que Toad, qui est pour moi le meilleur personnage de Mario Kart –aussi bien en tant que personnage-champignon qu'en tant que pilote– soit maintenant condamné à être associé pour toujours à un penis «inhabituel».

C'est terrible. Je reconnais que Toad n'est peut-être pas le meilleur personnage de tous les jeux vidéo, ni même qu'il fasse l'unanimité parmi les fans –lui et Toadette sont rarement en tête de classement– mais Toad est le parfait symbole de la ténacité nécessaire au jeu, et aux géants de l'histoire: un symbole de grâce, de courage et de détermination.

Toad est un mec souriant, qui conduit toujours avec une joie naïve qui gagne la personne qui le manie. Il se réjouit mais ne se vante jamais. Et quand il attristé par une défaite, au lieu d'être pleurnichard et morose, il est adorable. (Comparez-le à Waluigi. Il y a une grande différence!) Vous savez qu'il va se reprendre et revenir dans la course avec le plus grand des sourires, prêt à crier «Je suis le meilleur!» quand il finit sur une victoire bien méritée. C'est le vainqueur le moins arrogant et le perdant le plus magnanime. C'est un partenaire de course attentif dans Double Dash –jamais un fardeau. Il est extrêmement heureux, un phare de pureté, d’innocence qui fait fi du monde agressif et impitoyable dans lequel il évolue.

À LIRE AUSSI Mario a-t-il un pénis?

Anti-Trumpisme

En d'autres termes, son image, sa philosophie, son mode opératoire est à l'antithèse du trumpisme, avec lequel il est désormais, à jamais, associé. «Tu joues en tant que pénis de Trump!», me diront maintenant mes adversaires quand je le choisirai. Toutefois, en ces temps difficiles, je voudrais que nous nous attardions sur ce qui est vraiment important.

Parce que Toad est si petit et lumineux, il est habituellement repoussé par les personnages plus gros et plus bourrus, comme le très trumpien King Bowser. Il n'a pas la stabilité de Mario ni la présence imposante de Wario et, bien qu'il soit généralement rapide, il n'a pas la puissance de Donkey Kong. Mais rappelez-vous que dans la plupart des éditions de Mario Kart il a une haute accélération, lui permettant de se rattraper très vite après ses chutes. Quand il tombe, il le fait rapidement et retrouve la piste immédiatement, lui autorisant ainsi une récupération éclair.

Il coupe les virages facilement, dérape efficacement, et se faufile sur des petits ponts et dans des raccourcis avec une précision inégalée. Ce n'est pas juste un personnage génial, c'est un pilote d'exception. Il est le toujours-fier, jamais-à-plat-sous-estimé –le sous-toadé, si vous me permettez. Il devrait être un symbole de ténacité et d'optimisme, pas du pénis du président. Ne laissons pas cela ruiner son image pour les multiples joueurs et joueuses, fiers et fières pilotes de Toad.

Pour ma part, je continuerai de choisir Toad et son chapeau champignon avec fierté.