Une police d’écriture pour rallonger ses dissertations

Panne d’inspiration, pas assez de connaissances ou manque de temps, qui ne s'est pas déjà débattu pour atteindre le nombre de pages minimum exigé pour un devoir? Tout étudiant qui se respecte connait les astuces pour artificiellement augmenter le volume de sa production. Taille de la police, taille de l’interligne, taille des marges, typo plus grasse... à une heure du matin, la veille de la date de rendu, tout les moyens sont bons pour atteindre le graal du nombre de pages minimum.

Mais les professeurs ont été eux aussi étudiants et connaissent bien ces petits stratagèmes. Certain demandent alors un code rédactionnel strict. Espacement simple, police 12, Times New Roman, comme ça pas possible de tricher, du moins jusqu’à aujourd’hui.

L’agence marketing MSCHF vient de lancer une nouvelle police, le Times Newer Roman, qui ressemble à s’y méprendre à son modèle mais dont chaque lettre est légèrement altérée pour devenir entre 5 et 10% plus large.

La police d’écriture Time New Roman a été créée pour le journal anglais The Times et est largement utilisée dans l’édition de livres. Elle est devenu la typo de référence pour le traitement de texte quand Windows en a fait sa police par défaut (jusqu’en 2007). Elle est du même coup devenue la police académique de référence.

Comme la place gagnée par lettre est marginale, l’astuce ne marche que pour des devoirs relativement longs. Selon le site web de Times Newer Roman (sur lequel vous pouvez télécharger la police), une dissertation de quinze pages en taille 12 demande 6.680 mots avec la police initiale. En utilisant Time Newer Roman, il n’y a plus besoins que de 5.833 mot, soit une économie de 847 mots. Pour donner un ordre d’idée, cet article fait 397 mots (intertitres compris).

Times New Roman est une police déposée, MSCHF a donc altéré le Nimbus Roman No.9 L, une police gratuite et open-source conçue pour ressembler comme deux gouttes d’eau à l’original.

Un dernier conseil qui va de soi, mais on ne sait jamais. Pour celles et ceux qui voudraient utiliser cette combine pour entuber leur professeur, elle ne marche que pour un devoir remis en version PDF ou imprimé. Sur le fichier Word, il est facile de voir quelle police a été utilisée.