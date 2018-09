Selon Stormy Daniels, le pénis de Trump ressemble à Toad de Mario Kart

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Stormy Daniels, qui a reçu 130.000 dollars en 2016 pour passer sous silence sa liaison avec Donald Trump, avait promis que son livre Full Disclosure (publié le 2 octobre) serait plein de révélations croustillantes. Mais personne ne s'attendait vraiment à un tel niveau de détails.

Dans des extraits publiés en avance par le Guardian, l'ancienne star du porno décrit le pénis du président des États-Unis: «Il sait qu'il a un pénis inhabituel. Il a une grosse tête...comme un champignon».

À propos de leurs rapports sexuels, elle raconte: «J'étais là, allongée, ennuyée de baiser avec un mec aux poils pubiens de Yeti et une bite comme le personnage de champignon de Mario Kart... C'était probablement le pire rapport sexuel de ma vie, mais clairement, il n'était pas de cet avis».

Stormy Daniels, dont le vrai nom est Stephanie Clifford, a aussi décrit le sexe de Trump comme «plus petit que la moyenne» mais pas «incroyablement petit» non plus.

Lors d'un débat de campagne pendant les primaires rÉpublicaines en 2016, Trump avait fait un commentaire implicite sur la taille de son pénis, disant: «Je vous garantis qu'il n'y a aucun problème de ce côté-là.»

Après la diffusion de l'article du Guardian, «Mario Kart» est vite devenu viral sur Twitter mais le choc a été rude quand les Américains ont compris qu'il ne s'agissait pas de la sortie d'un nouveau jeu vidéo. Actuellement, sur Google.com, la recherche «pénis champignon» en anglais mène à des articles sur le président des États-Unis.

Plusieurs internautes se sont plaints que Toad «le personnage de jeux vidéo le plus pur et le plus mignon» soit à jamais souillé.

«Je ressemble à quoi?»

Si les réseaux sociaux n'ont retenu que la comparaison avec Toad, l'avocat de Stormy Daniels, Michael Avenatti, a demandé au public de s'intéresser aussi à l'histoire personnelle de sa cliente, qui a eu le courage de témoigner contre le président. Daniels, qui a grandi dans une famille pauvre de Louisiane et a été victime d'abus sexuels pendant son enfance, a commencé à travailler en tant que stripteaseuse au Lycée avant de faire carrière dans l'industrie du X.

Suite à ces révélations, plusieurs journalistes espérent une réponse du président via Twitter sur les détails cités dans le livre.