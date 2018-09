Facebook accusé de diffuser des offres d’emploi discriminatoires

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur NBC

La plate-forme publicitaire de Facebook a été utilisée pour diffuser des offres d’emploi discriminatoires envers les femmes, affirme une plainte déposée par l’ACLU (Union américaine pour les libertés civiles), le syndicat Communications Workers of America et un cabinet d’avocats.

Selon l’organisation de défense des droits civils, le réseau social a permis à dix employeurs, dont une entreprise de développement informatique et un département de police, de ne diffuser leurs annonces qu’aux jeunes utilisateurs masculins du réseau social. Pour l’ACLU, Facebook est responsable d’avoir créé les outils permettant ces discriminations.



BREAKING: We've filed charges against @Facebook and 10 employers for using the platform to target their job ads — for positions in male-dominated fields — only to younger men.



Facebook is violating federal civil rights law. Period.