Temps de lecture: 2 min

Invité de «L'Instant politique» de France Info, Damien Abad, député LR de l'Ain, a réagi au sondage Ifop-JDD sur la personnalité «qui incarne le mieux la droite» et dans lequel Laurent Wauquiez, président des Républicains, ne se place qu'en cinquième position –derrière Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Xavier Bertand et Marine Le Pen. «Il y a un besoin de notoriété pour Laurent Wauquiez, qui est moins connu qu'Alain Juppé et Nicolas Sarokzy, qui a été président de la République. Quand les Français le connaîtront davantage, il lui feront confiance.»

Mais le ton change quand est évoqué le cas de Richard Ferrand, nouveau président de l'Assemblé Nationale: «Le Parlement n'est pas un endroit où l'on s'essuie les pieds pour le gouvernement», a-t-il attaqué, qualifiant l'ancien socialiste de «marionnette de l'exécutif».

Interrogé par Slate sur l'idée du gouvernement de dispenser de prison les personnes condamnées à de courtes peines, Damien Abad estime qu'il ne s'agit pas d'une bonne solution et que l'État devrait plutôt construire de nouveaux établissements pénitentiaires.