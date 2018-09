Trump a au moins un mérite: faire vendre des livres

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Quartz

Depuis deux ans, une saga littéraire passionne l’Amérique et fait les beaux jours des libraires. Pourtant, elle ne comporte pas (encore?) de meurtres mystérieux ni de sorcier anglais. Depuis son élection, la superstar des librairies, c’est Donald Trump.

Détestable, charismatique, manipulateur… qu’il repousse ou qu’il fascine (voire les deux à la fois), le président américain a tout d’un personnage de roman. Et les deux premières années de son mandat comportent les mêmes qualités littéraires: trahisons, scandales sexuels, espions russes, luttes de pouvoir… La capitale américaine du soap n’est plus Dallas mais Washington.

Les livres politiques se vendent par millions

Depuis l’investiture, des dizaines de livres se sont centrés sur la Maison-Blanche et son occupant. Certains se sont employés à le défendre, d’autres à l’accabler ou simplement à le troller. Analyse de l'ascension de Trump ou opportunisme décomplexé, une seule chose est sûre, le public en redemande.

Le dernier ouvrage en date, Fear: Trump in the White House, du journaliste Bob Woodward est le cinquième meilleur bestseller de 2018 sur Amazon (à l’heure de l’écriture de cet article) –et il n'est sorti que ce 11 septembre! Devant le nombre incroyable de précommandes, l’éditeur a décidé de le tirer à un million de copies.

Un coup d’œil à cette liste permet d’ailleurs de voir que Trump et son administration sont omniprésentes. Sous Fear, se trouve A Higher Loyalty, les mémoires de James Comey, l’ancien directeur du FBI, viré par Trump l’an dernier. En deuxième position, A Day In The Life Of Marlon Bundo, un livre parodique écrit par le comédien John Oliver, sur le lapin gay de Mike Pence, vice-président et homophobe assumé. Au sommet trône pour l’instant Fire and Fury, Inside the Trump White House, récit de la course à la présidence et de la folie des débuts de la nouvelle administration, dont près d'1,7 million d'exemplaires se sont vendus en trois semaines. Dans le top 10 Amazon, on n'avait jamais trouvé plus de deux livres sur la politique contemporaine. On en compte aujourd’hui le double.