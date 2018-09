Les araignées se pointent chez vous à 19h35

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Telegraph

Si les araignées vous donnent des sueurs froides, alors vous avez tout intérêt à ne pas être chez vous à 19h35. C'est le résultat d'une étude tout à fait sérieuse, menée par un entomologiste de l'université de Gloucester. Le professeur Adam Hart a collecté des données dans 250 emplacements situés en Grande-Bretagne, étudiant le jour et l'heure d'apparition d'environ 10 000 araignées.

D'après le professeur Hart, c'est au cours de la première semaine du mois d'octobre que le nombre d'araignées pointant le bout de leur nez est le plus élevé. En étudiant la répartition horaire des apparitions d'araignées, il a en outre établi l'existence d'un pic significatif vers 19h35.

Hart concède que ce pic peut en partie s'expliquer par le fait qu'à cette heure, un grand nombre de personnes prend enfin le temps de s'asseoir et peut alors, volontairement ou non, observer plus attentivement la présence éventuelle d'animaux à huit pattes. Mais d'autres raisons expiquent sans doute le phénomène, ajoute-t-il, puisqu'à cette heure, des apparitions d'araignées sont constatées dans différentes pièces de la maison. Et pas seulement dans les salons et salles à manger. «Cela doit donc tenir aussi du mode de vie des araignées», conclut Hart.

Entre 6 heures et 8 heures du matin, une forte concentration d'araignées a également été observée dans les foyers. Celle-ci s'explique avant tout par leur possibilité de faire irruption dans les éviers et les baignoires par l'intermédiaires de canalisations n'ayant pas été utilisées depuis la veille.

L'étude nous apprend également qu'environ 80% des araignées observées sont des mâles à la recherche de femelles. Plus statiques, celles-ci sont davantage présentes dans les caves ou les encadrements de portes. Les mâles, eux, se promènent plus volontiers sur les murs afin d'aller chercher des femelles.

Adam Hart a trouvé 650 espèces différentes en Grande-Bretagne. Il précise que si toutes ont la possibilité de mordre, seules 12 espèces observées disposent d'un venin susceptible de faire mal aux hommes et aux femmes.

S'il rappelle que les araignées sont des prédateurs naturels importants pour notre écosystème, Hart n'oublie pas les arachnophobes, à qui il conseille de faire le ménage très régulièrement et de maintenir portes et fenêtres fermées autant que possible. Les araignées aiment les maisons mal rangées, parce qu'elles peuvent y trouver davantage de recoins et d'obscurité, ce qu'elles apprécient particulièrement.

L'entomologiste précise néanmoins qu'il est impossible d'assurer l'absence totale d'araignées dans une maison. «Elles trouveront toujours un moyen de rentrer», assure-t-il. Tout notre soutien aux arachnophobes.