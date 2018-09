Temps de lecture: 2 min

Invité de l’Instant politique sur France Info, Alexis Corbière, député de La France insoumise et porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, a réagi à la délicate rentrée de l’exécutif: «Ils tombent de leur piédestal. Les Français sont en train de s’apercevoir du dur. Sur des questions sociales, le chômage n’a pas reculé, les inégalités sociales sont encore là, sur l’écologie, le départ de Nicolas Hulot dit politiquement quelque chose. Et l’affaire Bennalla révèle qu’on est dans la Ve république à plein, dans la monarchie présidentielle la plus boursoufflée».

À la question de Slate (5’58), «Un quart des Américains ont supprimé l'application Facebook de leur téléphones, et vous?», Alexis Corbière a répondu par la négative: «Non, je ne l’ai pas fait» mais trouve ce «phénomène intéressant»: «Le problème de Facebook c’est son caractère intrusif. Et ça il faut le combattre, il faut une législation là-dessus. Tous ces énormes Gafa échappent à tout. Il faut pouvoir leur appliquer une législation nationale. Est-ce que ça passe par le retrait de Facebook? Pourquoi pas, mais il doit y avoir une réflexion plus large».