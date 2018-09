La révolution sexuelle a-t-elle tout changé?

Temps de lecture: 2 min

Propos polémiques du pape sur l’homosexualité, fake news en série autour de l’éducation sexuelle à l’école et de la loi sur l’âge du consentement sexuel, impact de la vague #MeToo… le sexe et les sexualités restent un sujet clivant, intime pour certains, politique pour d’autres.

La révolution sexuelle initiée, pour beaucoup, par Mai 68 a-t-elle vraiment tout changé? Les penseurs et penseuses, militantes et militants des années 1970 ont-ils réellement libéré une sexualité jusqu’alors contrainte? Où en sommes-nous dans nos rapports au sexe et, désormais, au genre? Qui définit les normes? Faut-il en définir?

Pour y voir plus clair, la Grande Table de France Culture a accueilli Sylvie Steinberg, directrice d'études à l'EHESS, spécialiste de l’histoire des femmes, directrice de l’ouvrage collectif Une histoire des sexualités aux PUF, publié le 29 août dernier.

Un livre pour «revenir en arrière, jusqu’à l’Antiquité gréco-romaine», «relativiser la nouveauté de ce que nous vivons et mettre en exergue ce qui fait notre modernité». Un travail fondamental et difficile, à cause du «déficit de mémoire» souligné par la chercheuse: «Si nous avons l’impression de vivre des temps inouïs et innovants, c’est parce que la sexualité a fait longtemps partie du domaine privé, du domaine du silence. Les sources sont très difficiles à travailler, à exhumer, contrairement aux événements politiques, militaires ou diplomatiques qui ont jalonné notre histoire».

