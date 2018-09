Le comportement exemplaire des utilisateurs du subreddit Madden après la fusillade de Jacksonville

Temps de lecture: 7 min

La nouvelle est tombée dans l’après-midi du dimanche 26 août: une fusillade venait d’éclater à Jacksonville (Floride), en plein tournoi e-sport consacré au jeu vidéo Madden NFL 19. rdmrdm1, un utilisateur de r/Madden, subreddit consacré à la série de jeux Madden NFL, a alors posté un article assorti d’un lien vers un enregistrement audio des coups de feu. «Fusillade au tournoi Madden de Jacksonville», disait ce premier message. Il a ensuite posté une série de messages comportant de nouveaux liens et de nouvelles informations, finalement suivies d’une requête adressée aux autres utilisateurs (ou «redditors»), en caractères gras: «Si vous n’avez pas de lien fiable à partager, ne postez aucune information relative à l’affaire. Si vous accusez quelqu’un par erreur, vous risquez de ruiner l’existence de la personne en question».

Dans les heures qui ont suivi, le monde a appris l’identité du tireur: David Katz, surnommé «Bread», gamer professionnel originaire de l’État du Maryland. Il avait participé au tournoi et en avait été éliminé –avant de revenir sur les lieux avec l’intention de tuer. Katz a agi seul: il a tué deux participants et en a blessés d’autres avant de se donner la mort. Terrible hasard des choses, les événements de Jacksonville ont été retransmis en temps réel sur internet.

Il est rare qu’autant d’informations soient mises à la disposition du grand public en cas de fusillade de masse. Reste qu’au lendemain de l’attaque, des questions restaient en suspens: nombre de tireurs, nombre de victimes, identité des personnes concernées, motif… Autant de raisons de prendre l’affaire avec des pincettes –notamment pour les modérateurs de Reddit.

Attitude positive

Lorsqu’un manque d’informations subsiste au lendemain d’un événement, Reddit s’empresse toujours de combler ce vide à grand renfort de stupeur, de chagrin, d’hypothèses et de commentaires particulièrement stupides. «J’espère que la mairie réalise que ça vient de foutre en l’air tout leur projet tourisme. À quoi bon revitaliser le centre-ville si les gens ont peur d’y perdre la vie?», s’est ainsi demandé un utilisateur sur le fil de discussion principal du subreddit r/Jacksonville.

Sur r/greatawakening, subreddit alimenté par des amateurs de la théorie du complot QAnon, les utilisateurs se sont demandé si la fusillade avait été ourdie par l’État profond dans le but de détourner notre attention de la mort du sénateur John McCain –ce dernier obsède ces théoriciens du complot depuis longtemps. Tous les utilisateurs n’ont cependant pas souscrit à ce raisonnement: «Ça n’a rien à voir avec l’État profond, McCain et Q. Tout n’est pas toujours lié à QAnon, bon sang», a ainsi déclaré un de ces théoriciens, exaspéré.

Ce subreddit s’est comporté comme le ferait un organe de presse traditionnel face à une nouvelle de dernière minute

Certains subreddits sont toutefois parvenus à combler cette absence d’informations de manière responsable. J’ai passé beaucoup de temps sur r/Madden le jour de l’événement. La nouvelle de la fusillade est apparue presque instantanément sur le subreddit, et j’ai été frappé par l’attitude positive du premier intervenant et des autres utilisateurs: ils ont fait tout leur possible pour rectifier les fausses informations potentielles, enjoindre chacun à ne pas faire de vaines spéculations, et exhorter les utilisateurs à attendre de voir les informations confirmées par les forces de l’ordre ou par une source fiable avant de les considérer comme avérées.

Ce subreddit s’est comporté comme le ferait un organe de presse traditionnel face à une nouvelle de dernière minute: il s’en est tenu aux faits, a minimisé les commentaires non pertinents, et s’est efforcé de ne pas faire de l’événement «un sujet de plaisanterie». CNN serait fier d’eux.

Les faits, rien que les faits

Lorsqu’une nouvelle de dernière minute fait sensation, les hypothèses vont bon train –et le subreddit Madden n’a pas fait exception à la règle. Mais les utilisateurs du forum se sont montrés particulièrement consciencieux: ils ont limité les paramètres de la discussion tout en organisant un véritable espace de débat. Ils ont ainsi immédiatement apaisé une controverse née autour des images retransmises en direct par le site de streaming Twitch: on pouvait voir un point rouge sur la poitrine d’une victime juste avant la fusillade; certains affirmaient qu’il s’agissait du pointeur laser d’une arme, d’autres attribuaient le point rouge aux lumières d’ambiance de la salle.

Lorsqu’un utilisateur répétait à qui voulait l’entendre que l’une des victimes, Eli «Trueboy» Clayton, avait été visée par un pointeur laser, un autre lui a répondu: «N’induisez pas les gens en erreur en présentant de simples spéculations comme des faits, s’il vous plaît». Lorsque des utilisateurs se sont demandé si une dispute orageuse –retransmise la veille pendant le tournoi– avait pu précipiter la fusillade, plusieurs personnes les ont mis en garde. «Avant que les inspecteurs amateurs de reddit ne s’emballent, souvenez-vous de ce qui s’est passé pendant l’affaire du marathon de Boston. Mieux vaut laisser ces choses-là aux autorités», a affirmé l’un d’entre eux.

Le lendemain après-midi, de nombreux messages avaient été supprimés dans ce fil de discussion. Leurs auteurs avaient sans doute émis des hypothèses quant à l’identité et aux motifs du tueur. Ne subsistent que les messages de rdmrdm1, exhortant ses camarades à s’en tenir aux faits, et rien qu’aux faits.

Boston, «un fiasco de bout en bout»

Reddit n’a pas toujours été aussi précautionneux. En avril 2013, au lendemain des attentats du marathon de Boston, un groupe d’utilisateurs du forum avait décidé de jouer les Sherlock Holmes. Ils s’étaient réunis dans le subreddit r/findbostonbombers (depuis transformé en communauté privée) pour passer au peigne fin les images disponibles et mettre leurs efforts en commun, en débordant d’excitation à l’idée de résoudre l’affaire qui semblait dépasser le FBI lui-même. Mais ils ont fait chou blanc.

Pendant plusieurs jours, ces détectives du dimanche ont concentré leurs efforts sur plusieurs personnes –qui se sont avérées être d’innocents spectateurs. Parmi eux, «Blue Robe Guy», qui faisait selon eux «semblant d’être nonchalant», et deux hommes portant des sacs à dos rayés. Une photo inspectée par r/findbostonbombers est même apparue dans le New York Post sous ce gros titre erroné: «Les hommes aux sacs: les fédéraux recherche ces deux personnes photographiées au marathon de Boston». On découvrit plus tard qu’il s’agissait d’un lycéen coureur de marathon et d’un entraîneur d’athlétisme.

Comble de l’égarement: les redditors sont allés jusqu’à confondre une photographie de Dzhokhar Tsarnaev (diffusée par les autorités) avec une photo de Sunil Tripathi, étudiant de l’université Brown alors déclaré disparu depuis le mois de mars. Cette théorie malavisée a pris son essor lorsque des utilisateurs de Twitter ont (faussement) affirmé que le nom de Tripathi avait été mentionné –en tant que suspect dans l’affaire– sur le scanner radio du département de police de Boston. La police n’avait jamais parlé de lui, et il n’était pas suspecté –ce qui n’a pas empêché r/findbostonbombers (et les innombrables journalistes qui suivaient ce subreddit depuis le début de la semaine) de se rengorger de leur esprit de déduction. Ils continuèrent de diffuser la fausse information à grande échelle, sans se soucier de la souffrance qu’ils infligeaient à la famille de Sunil Tripathi, alors terriblement inquiète. Plusieurs jours plus tard, on retrouva le corps de Sunil dans une rivière non loin de Providence (Rhode Island); la thèse du suicide fut retenue. Dzhokhar Tsarnaev avait été arrêté entre-temps, et les efforts infructueux de l’équipe d’enquêteurs du dimanche s’étaient mués en simple –et embarrassante– intrigue secondaire de cette tragédie américaine.

Le créateur (anonyme) du subreddit en question a été interrogé par le magazine The Atlantic après les faits. «Un fiasco, de bout en bout, résume-t-il. Avec le recul, on se rend compte que l’initiative était condamnée à l’échec depuis le début: les terroristes n’apparaissaient dans aucune des photos que nous pouvions alors trouver sur internet. Par ailleurs, je reconnais qu’il était naïf de penser que tout le monde respecterait les règles et accepterait de ne pas diffuser les messages en dehors de Reddit.» Ce qui se voulait une aventure excitante n’était en réalité qu’un projet irresponsable, qui a fini par salir des innocents et par parasiter la circulation des informations légitimes en plein drame national.

Preuve de maturité

Cinq ans ont passé et le spectre de la débâcle du marathon de Boston plane encore sur Reddit. Il a grandement influencé r/Madden et ses efforts visant à traiter la fusillade au mieux. Un modérateur du subreddit est immédiatement intervenu sur le fil de rdmrdm1, exhortant les intervenants à rester polis et à ne pas politiser la tragédie. Le modérateur a également repris les arguments du message initial de rdmrdm1: «Ne postez pas de rumeurs sur la ou les personnes responsables en l’absence d’informations irréfutables provenant d’un organe de presse fiable, s’il vous plaît. Évitons de reproduire le fiasco du marathon de Boston». Des variations sur le même thème ont fleuri aux quatre coins du subreddit le jour du drame.

J’y vois une preuve de maturité. Les utilisateurs du subreddit Madden se sont montrés responsables et prudents. Ils reconnaissent ainsi –tacitement– que de nombreuses personnes considèrent Reddit comme une source d’information, et qu’ils se doivent donc d’être aussi factuels que possible face aux informations de dernière minute. «Les conneries genre club d’enquêteurs du dimanche, c’est franchement lourd, résume l’utilisateur Matt24BB. Laissez les autorités faire leur travail, les informations viendront quand elles viendront.» Excellente philosophie.