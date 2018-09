Hé, Manu, moi aussi tu me nommes consul?

Temps de lecture: 3 min

Quelle riche idée a eu notre président de procéder à la nomination de Philippe Besson en tant que prochain consul dans la cité des anges. Enfin un président qui confie à un écrivain la lourde tâche d'incarner le génie français hors des frontières. Enfin un président qui ose bouleverser les vieilles et archaïques habitudes du Quai d'Orsay et nommer, à la place d'un consul fatigué tout juste bon à coller des timbres sur des enveloppes officielles, un homme d'avenir, un romancier, un visionnaire qui par sa faconde, sa capacité créatrice, son imagination, saura apporter à la diplomatie française cette touche de folie et d'audace qui lui fait parfois tant défaut.

Dorénavant, la France –dans sa dimension internationale du moins– sera littéraire ou ne sera pas, et tout diplomate qui n'aura pas lu les œuvres complètes de Proust avant sa majorité sera prié d'aller voir ailleurs.

C'est pourquoi, après avoir mûrement réfléchi, soupesé le pour et le contre, m'être longuement entretenu avec mon chat, ma femme et mon éditrice, j'ai décidé moi aussi d'embrasser la carrière diplomatique et de postuler au prochain poste de consul qui se libérera.

Après tout, j'ai exactement le même âge que Philippe Besson, j'ai moi aussi écrit quelques bouquins, dont certes la vente cumulée doit approcher celle d'un seul de ses opus –la faute à cet imbécile de public qui ne comprend jamais rien à rien– et pour couronner le tout, je vis dans une ville qui se trouve être distante de L.A. de quelques centaines de kilomètres et qui partage avec elle les mêmes pacifiques rivages. Sans mentionner mes origines juives, qui de toute évidence me prédisposent à l'errance et participent à ce que je me sente chez moi un peu près partout dans ce monde –hormis l'Inde: je déteste la bouffe trop épicée.

Enfin, Monsieur le Président, quand j'aurai fini de mentionner que de toute éternité mon livre de chevet se nomme Au-dessous du volcan et raconte les mésaventures d'un consul alcoolique au Mexique –je m'empresse de rajouter que je ne bois plus depuis des temps immémoriaux, que j'aime la France avec la même ardeur que j’idolâtre ma belle-mère, que je suis capable d'être en même temps ici et là, au four et au moulin, à la ville comme à la campagne, vous comprendrez mieux pourquoi je sollicite l'honneur de la représenter –la France, hein, pas ma belle-mère, qui grâce à Dieu se représente très bien toute seule– dans une cité qu'il vous appartiendra de choisir.

Je ne vous cacherai pas que si vous optiez pour Vancouver, cela m'arrangerait grandement, ne serait-ce parce que le consulat se trouve être situé en bas de chez moi, ce qui nécessiterait un déménagement minimum –voire même aucun, mon salon étant assez grand pour organiser quelques sauteries amicales. Quant à ma compagne, elle a toujours rêvé d'offrir des Ferrero Rocher à des convives en smoking et en robe de soirée.

Ceci dit, étant légèrement asocial, souffrant d’anxiété généralisée, me montrant incapable de fraterniser avec quiconque si ce n'est mon chat, mon activité consulaire sera réduite à sa plus simple expression: je procéderai certes à quelques conférences, débats, accueils de personnalités diverses et variées, mais ne comptez pas sur moi pour aller saluer le vaste troupeau des expatriés de tout poil qui lors des réceptions officielles passent leur temps à se plaindre de la qualité du vin offert, des canapés au fromage qui n'ont aucun goût, quand ils ne sont pas là à regretter l'époque de l'ancien consul qui, lui, savait y mettre les formes.

Ce ne sont que des ingrats qui ne mériteront que mon indifférence.

Tant que j'y suis, nul besoin de m'accoler une ribambelle d'adjoints scientifiques ou littéraires, de vice-consuls, de préposés aux visas et autres thuriféraires qui ne sont là que pour s'engraisser sur le dos de l'État. C'est seul, en digne héritier de Jupiter, de Zeus et de Napoléon, que j'entends exercer ma charge.

Le matin, je passerai mon temps à refuser des demandes de passeports –la France n'est pas un hall d'aérogare où l'on entre et sort selon son bon vouloir– et mes après-midis seront consacrés à jouer au golf avec le consul d'Angleterre, à qui je chanterai les louanges de Brigitte, notre reine à tous. Le soir, je tiendrai la patte à quelques épouses désœuvrées dont les maris intriguent au plus haut niveau de l’État. Je leur parlerai du Saint-Nectaire, des chasses élyséennes, des vacances de Monsieur Hulot, des romans que je n'ai jamais écrits; comblées, elles finiront dans mon lit, lascives et promptes à me révéler mille confidences sur les activités secrètes de leur époux.

Ainsi passera ma vie de consul. Sans fanfaronnades, mais avec la rigueur nécessaire du diplomate qui saura faire passer l’intérêt général, l'intérêt de la France gauloise et fille aînée de l’Église, avant ses préoccupations personnelles.

En attendant ma prochaine nomination, veuillez croire, Monsieur le Président...