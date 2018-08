Temps de lecture: 2 min

Invité de Gilles Bornstein dans l'Instant politique de France Info, Augustin Paluel-Marmont a réagi à la déclaration d'Emmanuel Macron mercredi, en déplacement au Danemark. Les Gaulois seraient-il «réfractaires au changement»? «Tous les changements provoquent des craintes. Nous sommes tous réfractaires au changement. Il faut faire tomber les peurs et se mettre en mouvement», a estimé le patron de Michel et Augustin.

À la question de Slate (7'27) «Où en est-il de la parité dans son entreprise», Augustin Paluel-Marmont a mis en avant les «70% de femmes», rappelant qu'il travaillait aussi sur les questions de diversité et d'inclusion des personnes handicapées. «Une aventure comme la nôtre est le reflet des hommes et des femmes qui l'animent au quotidien. On a plein d'idéaux, et il y a plein de sujets sur lesquels on doit énormément progresser, c'est notre responsabilité en tant qu'entrepreneurs.»