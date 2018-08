«Il est important que dans la politique, dans le sport, ceux qui sont gays puissent simplement le dire»

Matthieu Orphelin, député LREM et proche de Nicolas Hulot, était l'invité de l'Instant politique sur France Info. Retour sur la démission du ministre et sur le coming out médiatique du parlementaire.

