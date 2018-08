La crise financière de 2008 a bouleversé l'orientation des jeunes aux États-Unis

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Quartz

Souvenez-vous: il y a dix ans, la crise économique la plus sévère depuis celle de 1929 démarrait avec la faillite de Lehman Brothers, avec évidemment des conséquences sur l'économie, les finances et les avancées sociales de nombreux pays. Mais pas seulement: un autre secteur a été touché, celui de l'éducation.

Aux États-Unis, le retournement du cycle économique a eu un impact très fort sur les études supérieures. Face à un marché du travail toujours plus concurrentiel, les étudiantes et étudiants ont tourné le dos aux matières comme la littérature ou l'histoire pour se concentrer sur des diplômes plus professionnels.

À LIRE AUSSI Les pays qui dépensent le plus pour l’éducation ne sont pas ceux que l’on croit

Benjamin Schmidt, historien à l’université de Northeastern, explique qu'avant 2008, les effectifs dans les matières littéraires, en sciences humaines ou sociales étaient en hausse –ou au pire stagnaient. Depuis, le nombre d’étudiantes et étudiants dans ces champs disciplinaires a chuté.

L'évolution de la popularité de l’histoire dans les universités en est un exemple criant. De 1998 à 2007, la filière représentait environ 2% des diplômes universitaires accordés chaque année, selon les statistiques du Département de l'Éducation américain. En 2017, ce chiffre avait été divisé par deux.

Pragmatisme dans le choix des études

Entre-temps, d'autres filières ont pris le dessus, comme les études médicales et l’informatique. Le revirement des étudiantes et étudiants est compréhensible: un diplôme en soins infirmiers est davantage susceptible d’assurer un revenu stable une fois entré dans la vie active –ce qui rend la dette étudiante plus facile à gérer.

Comme pour la crise de 2008 et le virage vers des enseignements professionnalisants, il est possible, selon Quartz, que l'élection de Trump change à nouveau la donne et remette au centre du jeu les matières plus littéraires.

L'embellie économique américaine, qui apporte plus de stabilité, et le comportement de Trump pousseraient nombre de jeunes à choisir des enseignements leur permettant de mieux comprendre le monde qui les entoure.