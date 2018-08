L'accessoire Apple le plus vendu est aussi le plus détesté

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Fast Company

Durant le second trimestre de 2017, quelques mois après la sortie de l’iPhone 7, l’adaptateur Lightning vers mini-jack 3,5 mm s’affiche au top des ventes d’Apple. Ce constat vient de l’entreprise Ceros Originals qui a recueilli des données des ventes de produits Apple. Cet accessoire –devenu essentiel pour bon nombre d’utilisateurs et utilisatrices Apple– profite du fait que l’iPhone 7 n’a plus de prise jack. Cette analyse est mise en relief par Joshua Fruhlinger et Andrew Thompson.

Le jack est un «dinosaure»

Pour Jesus Diaz de Fast Company cet accessoire, victime de nombreuses casses, est décrit comme «de la camelote», «terrible» ou encore «horrible». Encore mieux, ce produit témoigne, selon lui, du déclin de l'expérience clients des utilisateurs et utilisatrices d’Apple.

Le titre de l’accessoire le plus vendu est souvent remis en cause. «Seulement depuis le dernier trimestre, [l’adaptateur Lightning vers mini-jack 3,5 mm] a été remplacé par les écouteurs sans fil AirPod.» Cette paire d’écouteurs, que l’on perd facilement, coûtent tout de même 160 euros contre neuf euros pour l'adaptateur. C'est sans doute la raison pour laquelle énormément de détenteurs et détentrices d’iPhone 7, 8 et X ont acheté cet adaptateur. Le rapport de Fruhlinger et Thompson pointe la corrélation entre la première place de l’adaptateur dans le classement des ventes et la sortie de l’iPhone 7.

Lorsque ce dernier a été introduit, Greg Joswiak, VP marketing produit de chez Apple, a relégué le connecteur audio des anciens iPhone au stade de «dinosaure». Au même moment le directeur général du secteur marketing d’Apple, Phil Schiller voyait la suppression du jack comme une action qui demandait du «courage».

Pour Jesus Diaz, techniquement il n’y avait aucune raison d’enlever le jack. En témoigne le succès du Galaxy S9, équipé de ce fameux jack.

En regardant les chiffres des ventes, il semble que ce choix permet à Apple de capitaliser sur la vente d’accessoires informatiques. Et bien que l’entreprise ne publie pas ses résultats sur les produits spécifiques, Fast Company soutient que ces accessoires conduisent à la croissance du géant. Leurs revenus ont en effet été multipliés par deux entre 2015 et 2018.

Acheter l’ensemble des accessoires Apple coûterait environ 857 dollars soit 731,32 euros.