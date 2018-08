Des salariés redorent l’image d’Amazon en échange de bons d’achat

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Quartz

Cible de nombreuses critiques portant sur les conditions de travail imposées à ses salariés, Amazon a peut-être trouvé un moyen de redorer son blason sur les réseaux sociaux.

C’est sur Twitter que l’entreprise a lancé sa nouvelle campagne, repérée par un utilisateur, @bornwithatail_. Il a découvert différents comptes qui défendent l’entreprise avec des réponses type, et des pseudos reprenant toujours le même suffixe: «Amazon FC Ambassador»

So Amaz*n has set up an army of bot accounts, allegedly from workers at various fulfillment centers, whose sole purpose is to jump on tweets critical of their benevolent overlord with the same stale cant about great pay & benefits pic.twitter.com/Z7lJWUb7A0 — FLAMBOYANT SHOES GUY (@bornwithatail_) 23 août 2018

«Donc Amazon a mis en place une armée de bots, de soi-disant travailleurs de divers centres de distribution, dont le seul but est de sauter sur des tweets critiques de leur seigneur bienveillant avec la même langue de bois sur les salaires et les avantages sociaux.»

À LIRE AUSSI Acheter des articles sur Amazon fait-il de vous une mauvaise personne?

Une manœuvre bancale?

Il s'agit bien d'une grande opération lancée par Amazon, comme l'a confirmé un des porte-paroles du commerçant au site Quartz: «Les ambassadeurs FC sont des employés qui ont l’expérience de nos centres de distribution... Le plus important, c'est qu’ils sont là depuis assez longtemps pour partager leur expérience personnelle.»

Et, coup de chance, ces employés ont justement des choses à dire pour contrer les critiques généralement formulées contre le géant du e-commerce, souvent au sujet des conditions de travail au sein des entrepôts et des rémunérations.

Hi! While I wouldn't mind making more money (who wouldn't) I actually do make a decent living working at Amazon. We make ~30% more than traditional retail stores. We also have great medical benefits from day one. — Phil - Amazon FC Ambassador (@AmazonFCPhil) 18 août 2018

«Salut! Ça ne me dérangerait pas de gagner plus d'argent (qui ne le voudrait pas?), mais je gagne bien ma vie en travaillant chez Amazon. Nous faisons ~30% de plus que les magasins de détail traditionnels. Nous avons également une bonne assurance mutuelle dès le premier jour.»

Les quatorze ambassadeurs qui participent à ce programme ne sont pas rémunérés à proprement parler pour leurs tweets: ils reçoivent des compensations. Dans un entretien à Yahoo Finance, un ancien ambassadeur d’Amazon confie qu’il gagnait «un jour de congé payé (à prendre dans les trois semaines) et un bon d’achat de 50 dollars chez Amazon. En plus, ils nous fournissent des déjeuners –des sandwichs à la viande froide.»