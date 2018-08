Ce drone vous livre du café quand il sent que vous fatiguez

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

C'est tout à fait sérieux: IBM vient de développer une gamme de drones conçus pour livrer du café frais (donc chaud) à ses utilisateurs et utilisatrices, ceci après avoir évalué par eux-mêmes quel était l'instant le plus opportun et la composition la plus judicieuse.

Comme le rapporte The Independent, dont la journaliste Olivia Petter s'est intéressée de près aux différents brevets, l'un des concepts développés a même pour objectif de moduler la composition du café livré en fonction de la courbe de sommeil de la clientèle. Tension, dilatation de la pupille, expressions du visage: le but serait d'examiner le sujet en détails afin de déterminer notamment son degré de fatigue, et d'ajuster la quantité de caféine en fonction.

Le café parfait à l'heure idéale? On n'y est pas encore, expliquent les spécialistes. L'une des raisons est extrêmement simple: pour des raisons de sécurité, livrer des boissons chaudes par voie aérienne semble être une tâche extrêmement risquée. Amazon est actuellement confronté aux mêmes interrogations concernant la livraison de colis par drone, souligne The Independent.

Expérience réussie

Le site Munchies, à l'origine de l'enquête, souligne qu'en 2014, une entreprise néerlandaise nommée Coffee Copter avait effectué une démonstration réussie de livraison de café dans le ciel de la ville suisse de Zurich.

Reste qu'accepter que son sommeil soit ainsi observé constitue une étape supplémentaire dans le flicage de nos existences. Reconnaissons également que souvent, le meilleur moment de la matinée est celui de la préparation du café, lorsque la cafetière fait son office et qu'un parfum prometteur commence à emplir la pièce. Et ça, le drone le plus perfectionné du monde ne pourra jamais le remplacer.

Au passage, on vous invite à vous abonner au compte Instagram du Belge Damien Aresta (@damienaa) qui, chaque matin ou presque, filme en story la préparation de son café puis la dégustation de sa première gorgée bien chaude. Trop chaude. Un plaisir matinal sans cesse renouvelé.