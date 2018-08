L'extrême droite célèbre le tweet de Trump sur les fermiers blancs sud-africains

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Slate.com

Le tweet de Donald Trump sur les «expropriations et les nombreux meurtres de fermiers en Afrique du Sud» a enchanté les nationalistes blancs et néonazis nord-américains.

I have asked Secretary of State @SecPompeo to closely study the South Africa land and farm seizures and expropriations and the large scale killing of farmers. “South African Government is now seizing land from white farmers.” @TuckerCarlson @FoxNews