Les messages cryptés, talons d’Achille de Michael Cohen / Michael Cohen victime de ses propres messages cryptés

Donald Trump est dans la tourmente, c’est l’affaire qui secoue les médias. Le mardi 21 août, l’ancien avocat de Donald Trump, Michael Cohen, a plaidé coupable de huit chefs d’accusation : fraude fiscale et bancaire, violation des lois sur le financement des campagnes électorales. Pendant l’audience, il a été fait référence, à de nombreuses reprises, à des messages échangés entre Cohen et Trump sur... des applications de messagerie cryptée.

L’avocat new-yorkais se servait visiblement beaucoup de WhatsApp et de Signal, en se pensant protégé. Comme nous le croyons nous aussi quand nous nous en servons. Comment se fait-il, alors, qu'en juin dernier, le procureur ait affirmé que le FBI lui avait fourni 731 pages de retranscriptions de messages et d'appels du téléphone de Cohen.

Prosecutors at Cohen hearing yesterday, according to transcript:



Evidence to support campaign finance charges includes "audio recordings made by Mr. Cohen," "messages sent over encrypted applications" and Trump Organization records. pic.twitter.com/0Ciae3ra5d