La plus vieille plainte d’un client remonte à 4.000 ans

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Quartz

C’est à Londres, au British Museum, que l’on trouve trace de la première plainte d’un client de l'histoire. Étiqueté «artefact 131236», cette ancienne tablette babylonienne est le message d'une personne prénommée Nanni, à une autre du nom d’Ea-nasir, écrit il y a environ 3.800 ans dans la ville d’Ur au sud de la Mésopotamie, aujourd'hui Tell al-Muqayyar, dans le sud de l’Irak.

À LIRE AUSSI Un créationniste canadien trouve des fossiles vieux de 60 millions d'années

Une tablette qui dit bien des choses

Le site web Reddit a dévoilé une traduction de cette tablette écrite en akkadien, dialecte de la famille des langues sémitiques et en écriture cunéiforme, en s'appuyant sur l’expertise de Adolf Leo Oppenheim dans son ouvrage de 1967, Letters From Mesopotamia: Official, Business, and Private Letters on Clay Tablets from Two Millennia. On comprend ainsi qu'il s'agit d'une plainte: «Quand vous êtes venu, vous m’avez dit la chose suivante: “Je donnerai à Gimil-Sin (à son arrivée) des lingots de cuivre de bonne qualité”. Vous êtes parti mais vous n’avez pas fait ce que vous aviez promis.

Vous avez proposé des lingots qui n'étaient pas de bonne qualité à mon représentant en lui disant:"Si vous les voulez, prenez-les; si vous n'en voulez pas, partez!"

Pour qui me prenez-vous, pour me traiter avec un tel mépris? [...] Y a-t-il quelqu'un parmi les marchands qui commercent avec Telmun qui m'a traité de cette façon?»

On ne sait pas si Nanni a finalement bénéficié d'un geste commercial.