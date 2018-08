Procès des ex-proches de Trump: pendant ce temps-là, sur Fox News...

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Washington Post, Slate.com

Coupable. Le mot a envahi la presse américaine mardi alors que Paul Manafort, l'ancien conseiller de campagne de Donald Trump, a été reconnu coupable de huit crimes financiers (fraude fiscale, bancaire et compte caché) et pourrait écoper de quatre-vingt années d'emprisonnement. Au même moment, l'ancien avocat de Donal Trump, Michael Cohen, plaidait coupable pour violation des règles de financement de campagne, fraude fiscale et bancaire, accusant le président de l'avoir forcé à enfreindre la loi et acheter le silence de deux femmes, dont l'actrice pornographique Stormy Daniels. Cohen pourrait aussi aider le procureur spécial Mueller dans son enquête sur le Russiagate.

Une journée noire pour le président, sauf quand, comme le raconte le Washington Post, on ne choisit de suivre que les médias conservateurs et le fil Twitter de Trump.

Alors que les mauvaises nouvelles s'enchaînent, un lien vers l'émission de Fox News animé par Sean Hannity apparaît sur le compte de Trump, annonçant l'intention de Michael Cohen de plaider coupable, certes, mais sans mentionner l'implication du président. Une minute plus tard, un autre lien, toujours de la Fox, à propos d'un ex-informaticien du Congrès accusé par les conspirationnistes d'être un agent secret pakistanais.

Télévision, radio et autres sites conservateurs épargnent largement le président. Le Daily Caller, site d'informations conservateur, relaye un article sur une déclaration du président sur la liberté d'expression: «Je préfère avoir des fake news comme CNN plutôt que de voir des opinions impopulaires censurées». On y apprend par ailleurs qu'il serait peut-être même le «président le plus féministe de l'histoire». De son côté The Blaze préfère mettre en avant les attaques de Trump contre les joueurs de football américain qui posent un genoux à terre pendant l'hymne national contre les violences policières.

Et le fil twitter de Trump se rempli de soutiens que le président s'empresse de re-tweeter.

Remember-despite the glee emanating from #CNN & #MSNBC-nothing in the @PaulManafort trial or guilty verdict on the tax charges has to do with @realDonaldTrump Except for the fact that he was targeted because he later worked for the Trump campaign