Une new-yorkaise utilise Tinder pour piéger des hommes dans un genre de Hunger Games

«Natasha. La vingtaine, actrice, modèle, chanteuse et voyageuse du monde.» C'est ce que disait le profil Tinder de la femme que plusieurs centaines d'hommes s'attendaient à rencontrer en arrivant à Union Square, à New York, dimanche dernier. Finalement, le rencard galant s'est transformé en compétition filmée.

Natasha est sur une scène et communique avec ses prétendants, sidérés. Amir Pleasant est l'un d'eux: «Le moment était dingue, il y avait plein d'hommes et on était tous debouts, un peu coincés», raconte-t-il à The Independant.

La jeune femme prend le micro et annonce que s'ils sont tous réunis, c'est pour une compétition. Le grand gagnant remportera un rencard avec la jeune femme. Elle leur demande ensuite de se ranger en ligne, devant la scène, puis elle commence à balayer un écran imaginaire, à swiper à gauche ou à droite indiquant d'un léger mouvement du poignet qui peut continuer la compétition. Puis elle ajoute des critères: «Personne en dessous d'1m78», et la ligne se réduit. Et ainsi de suite.

Au final, il n'en restera plus que huit. Natasha leur ordonne de faire trente pompes, de faire la course, puis d'expliquer en une minute sur pourquoi il devrait gagner.

Les passants s'amusent, prennent des vidéos, rient de la malchance des candidats. La police passe par là, elle s'en amuse aussi. Mais comme l'a raconté Amir Pleasant à The Independant, les réactions sont légèrement différentes du côté des hommes concernés:certains s'énervent, d'autres essaient d'atteindre la scène pour confronter la jeune femme, protégée par des gardes du corps.

I am about to tell you an epic tale about subterfuge, dating in the 21st century and the fall of human civilization. This actually happened to me and it could happen to you too. Get some popcorn. *Thread* — миша (@bvdhai) 19 août 2018

Je suis sur le point de vous raconter l'histoire d'un épique subterfuge, les rencontres du XXIe siècle et la chute de la civilisation humaine. Ça m'est arrivé et ça pourrait vous arriver. Prenez des popcorn *Thread*

Cet internaute, piégé également, donne plus de détails.

La scène où l'on aperçoit Natasha.

Vidéo virale en création

L'oparation n'est pas tout droit sortie de l'imagination de Natasha mais plutôt de celle d'une entreprise spécialisée en «marketing viral», en somme une entreprise qui réalise des vidéos censées casser internet, appelée Rob Bliss Creative. En faisant un petit tour sur YouTube, on retrouve notamment la vidéo à 47 millions de vues d'une femme marchant dans les rue de New York et se faisant constamment harceler ou d'un piano magique à Chicago. Rob Bliss a affirmé que le but de la manœuvre serait révélé mercredi.

Des moyens techniques impressionnants et une longue préparation ont été nécessaires pour produire cette vidéo, on soupçonne déjà son thème: «Tinder est beaucoup plus choquant dans la réalité», «Jusqu'où pourriez-vous aller pour un rencard Tinder?»