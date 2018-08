Le président d’ESPN veut que sa chaîne parle plus de sports et moins de politique.

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Washington Post

Alors que les États-Unis se sont encore déchirés au début du mois d’août sur la querelle entre Lebron James et Donald Trump, le nouveau président de la chaîne sportive ESPN a, lui, estimé que sa chaîne devait se concentrer plus sur le sport et moins sur la politique, raconte le Washington Post.

La raison de cette demande, de la part de Jimmy Pitaro, ledit président, est simple: il veut améliorer les relations de la chaîne avec la NFL, la ligue de football américain. Ces liens ont été distendus par des enquêtes de la chaîne sur les commotions cérébrales des joueurs et aussi par la couverture des protestations des joueurs, qui posaient un genou à terre lors de l’hymne national, pour s’élever contre l’injustice raciale et la brutalité policière. Si ces combats peuvent paraître légitimes, ce n’est pas ce qui compte pour Pitaro, qui a confié avoir passé «beaucoup de temps» avec les responsables de la NFL.

«Cette relation est extrêmement importante pour nous, a-t-il indiqué. Cette programmation couvre tout ce que nous faisons du côté du studio et de nos contenus originaux. Et nous avons expliqué cela très clairement à la NFL».

L’année dernière, Jemele Hill, une journaliste sportive de la chaîne, avait été suspendue pour avoir qualifié le président Donald Trump de «suprémaciste blanc». Ce qui avait provoqué une vive polémique. «Si on me dit qu’ESPN est une organisation politique, je vous dirai que c’est faux, a également déclaré Pitaro. J’ai été très, très clair avec les employés ici que ce n’est pas notre travail de couvrir la politique, purement».

ESPN paye deux milliards de dollars par an pour la NFL et l’entente entre les deux chaînes date de 1987. La ligue de football américain a grandement aidé la chaîne à devenir le géant du câble qu’il est. Propriété du groupe Disney, le réseau a pourtant perdu en abonnés. Ils étaient 100 millions en 2011, contre 87 aujourd’hui.