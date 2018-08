Mexico interdit la présence d'hôtesses aux événements municipaux

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Los Angeles Times

Le maire de Mexico, Jose Ravon Amieva, a récemment annoncé qu'il n'y aurait plus d'hôtesses aux événements organisés par la ville. Il a expliqué que la présence de ces mannequins renforçait les stéréotypes de genre et allait à l'encontrer des initiatives de promotion de l'égalité mises en place par la ville.

«Les femmes ont un potentiel égal ou supérieur à celui des hommes. Tout ce qui peut contribuer à dégrader ou stéréotyper les femmes doit être éliminé», a-t-il dit.

Si dans la plupart des événements municipaux, les mannequins embauchées portaient des vêtements sexy mais professionnels (tailleurs et talons), il y a eu de nombreux cas d'excès grotesques dans le milieu de la politique.

En 2016, pour un meeting de campagne du parti Nueva Alianza à Mexico, quatre femmes avec le logo du parti peint sur leurs seins nus avaient été invitées pour les festivités. Et en 2012, une mannequin Playboy en robe très décolletée avait été embauchée pour distribuer des enveloppes lors d'un débat télévisé entre candidats aux élections présidentielles.

Le maire a expliqué que les hôtesses salariées par la ville seraient transférées à d'autres postes, et l'embauche d'hôtesses freelance sera interdite et passible d'amendes. Plusieurs hôtesses ont critiqué l'interdiction sur les réseaux sociaux et défendu la dignité de leur travail.

La mesure anti-mannequins fait partie d'un débat plus vaste sur la place des femmes dans la société mexicaine. Le maire de Mexico a notamment promis de faire en sorte que tous les débats organisés par la ville aurait au moins 50% d'intervenantes femmes.

Les récentes élections vont également amener des changements dans ce domaine: une femme, Claudia Sheinbaum, a été élue maire de Mexico (la première femme à ce poste) et commencera son mandat en décembre, et le nouveau président, Andres Manuel Lopez Obrador, a promis un gouvernement paritaire. Son choix pour le Ministère de l'intérieur, Olga Sanchez Cordero, a récemment déclaré qu'elle espérait «changer le système patriarcal» mexicain.