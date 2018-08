Un prêtre pédophile a été recommandé par son diocèse pour un job à DisneyWorld

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CBS

Le procureur de l'État de Pennsylvanie aux États-Unis vient de publier un rapport de 884 pages sur la façon dont la hiérarchie de six diocèses catholiques a couvert plus de trois cent prêtres coupables d'agressions sexuelles et viols sur enfants. Parmi ces nombreuses histoires, plusieurs médias ont raconté l'absurde trajectoire d'Edward Ganster, un prêtre accusé d'abus sexuels qui avait malgré tout reçu une lettre de recommendation de la part de ses supérieurs pour travailler dans un parc d'attraction.

Au début des années 1970, une mère s'était plainte au diocèse: Ganster aurait agressé sexuellement son fils de 13 ans lors d'un voyage. Le prêtre a alors été transféré dans une autre paroisse et lorsqu'il a voulu quitter la soutane pour se marier en 1990, il a demandé une lettre de recommandation pour pouvoir travailler à DisneyWorld en Floride.

Selon le rapport du procureur, un de ses supérieurs lui a écrit ce message:

«Je suis sûr que le diocèse pourra vous donner une référence positive en ce qui concerne vos années de travail ici en tant que prêtre.»

Ganster a alors travaillé pendant des années à DisneyWorld en tant que conducteur de train, et après son départ du diocèse, il fut de nouveau accusé d'agressions sexuelles. En 2002, un ancien enfant de choeur a évoqué des attouchements, des coups et des violences quand il avait 14 ans, et une mère a contacté le diocèse pour dire qu'il avait abusé sexuellement de son fils de douze ans.

«Bien qu'ils aient reçu deux plaintes et procuré du soutien psychologique à une des victimes, le diocèse n'a pas contacté le bureau du procureur de Northampton County avant 2007», précise l'enquête.

Ganster est décédé en 2014 à l'âge de 74 ans. Comme l'immense majorité des prêtres mentionnés dans le rapport, il n'aura donc jamais été inquiété par la justice.

Dans presque chaque cas, les agressions sexuelles et viols sont prescrits: sur les plus de 300 prêtres cités, seuls deux vont être poursuivis.

Les auteurs du rapport ont ainsi résumé la situation: «Les prêtres ont violé des petits garçons et des petites filles et les hommes de Dieu qui devaient les protéger n'ont non seulement rien fait; ils ont tout caché.»

Les enquêteurs ont recensé plus de mille victimes mais estiment que comme beaucoup sont restés silencieux, il y en a probablement eu beaucoup plus.