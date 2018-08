Le gouvernement hongrois veut interdire les études de genre à la fac

«Regardez, il y a des hétéros et des homos qui jouent ensemble! Et tout se passe bien»

Six ans avant que Paris n’accueille les Jeux olympiques, les sportifs de quatre-vingt-dix pays s’y sont donné rendez-vous. Plus de 10.000 participantes et participants sont présents dans la capitale pour ces dixièmes mondiaux de la diversité....

Sofian Aissaoui — 9 août 2018