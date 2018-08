On connait enfin la vérité sur la fin d'Inception

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

–Mais la toupie, ça se voit qu'elle va s'arrêter je te dis!

–Non il est dans un rêve, c'est sûr.

Il y a deux types de personnes dans ce monde: celles qui pensent que le héros d'Inception, Dom Cobb, incarné par Leonardo Di Caprio, a finalement le droit au bonheur dans la vie réelle et celles qui sont persuadées qu'il finit coincé dans un de ces rêves qu'il manipule.

Depuis sa sortie en 2010, la fin du film du réalisateur Chritopher Nolan a généré passions, théories et débats.

Michael Caine, Alfred dans les Batman de Nolan et père de Dom Cobb dans Inception, a, lui, une théorie: il détiendrait la vérité. Le réalisateur lui aurait expliqué comment différencier les scènes qui se passent dans la réalité de celles survenues en rêve: «Quand j'ai eu le script d'Inception, j'étais un peu perplexe et je lui ai dit "Je ne comprend pas quand est le rêve", je lui ai dit "Quand est-ce un rêve et quand est-ce la réalité?" Il m'a dit: "Quand tu es dans la scène, c'est la réalité." Donc comprenez bien, si je suis dedans, c'est la réalité. Si je ne suis pas dedans, c'est un rêve», a affirmé l'acteur dans un discours de présentation du film au festival Film4SummerScreen.

La toupie

Petit rappel sur la scène qui fait tant parler. Nous sommes à la toute fin du film, Dom Cobb rentre aux États-Unis, son casier judiciaire est nettoyé et il est enfin réuni avec sa famille: ses enfants... et son père.

Dans la toute dernière séquence, on regarde Leonardo Di Caprio lancer pour la dernière fois son «totem», une toupie qui ne s'arrête jamais de tourner dans ses rêves et finit par tomber dans la réalité. Sauf que le générique final intervient sans que l'on ne sache vraiment si la toupie allait ou non s'arrêter. Si l'on croit Michael Caine, dont le personnage est alors présent, nous serions donc dans la réalité.

À de nombreuses reprises, Christopher Nolan, lui-même, a entretenu le mystère d'une fin «subjective» en insistant sur le fait que peu importe, Cobb se moque de savoir si c'est la réalité.

Autres théories

Les fans du film ont déjà tenté plusieurs fois d'établir la vérité sur la fin d'Inception. La théorie la plus marquante est celle de l'internaute To The Moon, pour qui la toupie n'est pas vraiment le totem de Cobb mais celui de son épouse décédée, interprétée par Marion Cotillard. Or dans le film, on apprend que chaque totem est personnel et unique, il ne peut fonctionner que pour son propriétaire.

En réalité, selon l'internaute, c'est l'alliance de Cobb qui est son véritable totem, il en porte dans ses rêves et pas dans la réalité. Et à la fin du film, il ne porte pas de bague.

Tout porte à croire, donc, que le personnage interprété par Leonardo Di Caprio a finalement le droit à son happy-end.