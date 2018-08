Un an après Charlottesville, les suprémacistes blancs peinent à rassembler

Temps de lecture: 2 min

Prêt de 400 personnes était attendues pour la manifestation nationaliste blanche appelée «Unir les Droites 2» à Washington, en référence à la première du nom qui s'était tenue à Charlottesville il y a un an.

Ils n'ont en fait été qu'une douzaine à participer à cet événement visant à protéger les «droits des blancs». Un nombre très modeste comparé à celui des opposants au rassemblement, eux-aussi mobilisés.

Un petit groupe de suprémacistes blancs menés par Jason Kessle, l'organisateur de la manifestation de l'année dernière à Charlottesville, a voyagé vers Washington en métro. À sa sortie, la foule les attendaient en criant «Go home!», «Rentrez chez vous», «You're not welcome here!», «Vous n'êtes pas les bienvenus ici!» La police était présente pour escorter le groupe qui devait faire face à de plus en plus de contre-manifestants tout au long du chemin.

Can’t stress enough how underwhelming the #UniteTheRight2 #unitetheright group is. Twenty MAGA dudes walking inside of 100s of cops, 100s of media, and 1000s of counter demonstrators down F street pic.twitter.com/BQZBpn9oME — Scott Heins (@scottheins) 12 août 2018

«Je ne peux pas montrer à quel point le groupe #UniteTheRight2 est faible. Vingt types "MAGA [Make America Great Again ndlr]" marchant entourés d'une centaine de flics, d'une centaine de journalistes et d'une centaine de contre-manifestants.»

Les premières images et vidéos postées sur twitter ont rapidement montré que le rassemblement «Unite the Right 2» était largement dépassé en nombre, par la contre-manifestation, comme par la police.

Le petit nombre n'est guère surprenant vu que plusieurs responsables du mouvement nationaliste blanc avaient prévenu qu'ils ne seraient pas présents à Washington.

Il y avait si peu de suprémacistes au rassemblement que les médias ont dû attendre et se relayer pour pouvoir les interviewer. La plupart portaient des masques ou des casques et d'autres avaient couvert leur visage avec des drapeaux américains.

This is the “Unite the Right”’rally crowd. All of them. pic.twitter.com/flgi9jqZQ2 — Garrett Haake (@GarrettHaake) 12 août 2018

«C'est la foule de "Unite the Right". Toute la foule.»

What #UnitetheRight2? Looks like Nazis were shutdown b4 the shutdown! Only handful of Nazis & at least 10 cops per Nazi protecting them (because of course) Congrats to #AllOutDC #ShutitDownDC pic.twitter.com/BT2vizAF12 — ChuckModi (@ChuckModi1) 12 août 2018

«Alors #UnitetheRight2? On dirait bien que les Nazis se sont fait couper avant la coupure! Seulement une poignée de nazis et 10 flics par nazi les protégeant (parce que bien sûr). Bravo à #AllOutDC #ShuttiDownDC»

"Behind the police there is a small number, maybe a dozen, maybe 20 of the white supremacist ralliers. Many of them are wearing masks or wearing helmets disguising their faces carrying American flags," @krisvancleave reports as #UniteTheRight2 protesters march to Lafayette Park. pic.twitter.com/G62SDVFOQ1 — CBS News (@CBSNews) 12 août 2018

«Derrière la police, il y a un petit nombre, peut-être une douzaine, peut-être vingt suprémacistes blancs. Beaucoup portent des masques ou des casques cachant leur visage et arborent des drapeaux américains.»