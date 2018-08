Pourchassé par un bébé écureuil, il finit par appeler la police

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian, BBC

«Au secours, je suis suivi par un écureuil.» Vers 8 heures du matin, jeudi 9 août, un homme a appelé la police de Karlsruhe, en Allemagne, pour lancer cet appel à l’aide assez insolite, alors qu’il était incapable de se débarrasser d’un bébé écureuil qui le suivait partout où il allait.

Selon le Guardian, les policiers sont ensuite partis à la recherche de l’homme et de l'animal avant de les trouver et de découvrir la poursuite, avant qu’elle ne s’arrête soudainement «quand l’écureuil, visiblement épuisé par l’exercice, ne se couche subitement et s’endorme».



„Hilfe, ich werde von einem #Eichhörnchen verfolgt!“ Eventuell mit diesen Worten richtete sich am Do, gegen 8:00 Uhr früh, ein Mann an den Karlsruher Polizeinotruf.



Zur PM: https://t.co/QwOz51pXH8



Eure #Polizei #Karlsruhe pic.twitter.com/hMIeu6g0tS — Polizei Karlsruhe (@Polizei_KA) 9 août 2018



Dans un communiqué de presse, la police de Karlsruhe indique qu’elle a récupéré le rongeur, qui est devenu sa nouvelle mascotte, et que des agents lui ont trouvé un petit nom: Karl-Friedrich. Karl Friedrich est depuis pris en charge dans un refuge pour animaux, où «il est bien soigné».

Un cas pas si inhabituel

Alors pourquoi est-ce qu’un bébé écureuil s’est mis en tête de poursuivre un passant pendant de longues minutes ? Selon la porte-parole de la police, Christina Krenz interrogé par le Guardian, «il arrive souvent que les écureuils qui ont perdu leur mère cherchent une remplaçante, et concentrent leurs efforts sur une personne. Les animaux peuvent être très persistants, et peuvent ne pas seulement courir derrière quelqu’un, mais vraiment être fixés sur eux. Ça peut être assez effrayant. Cet homme ne savait pas quoi faire et il a donc appelé la police. Il se sentait probablement un peu menacé».

C’est ce que confirme la BBC, qui indique que les attaques d’écureuil ne «sont pas toujours aussi bénignes». Le site britannique rapporte ainsi qu’en juillet 2017, les autorités new-yorkaises avaient demandé aux visiteurs de Prospect Park de faire attention à un écureuil «inhabituellement agressif», qui s’en était déjà pris à cinq personnes en une semaine.