La presse n’est pas responsable des guerres, les chefs d’États si

Dans la bataille face au système médiatique, le président Trump a de nouveau fait parler de lui ce week-end.

Sur Twitter il écrit: «Les médias détestent que je dise qu’ils sont l'ennemi du peuple car ils savent que c’est vrai». Puis il renchérit: «Je suis d’un grand service quand j’explique cela aux américains. [Les médias] suscitent une grande division et de la défiance. Ils peuvent aussi provoquer la guerre!»

The Fake News hates me saying that they are the Enemy of the People only because they know it’s TRUE. I am providing a great service by explaining this to the American People. They purposely cause great division & distrust. They can also cause War! They are very dangerous & sick!